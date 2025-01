Avant2go: Preprosta izsposoja e-avtomobilov se širi

V preteklem letu je carsharing sistem Avant2go na Koroškem pridobil 1.400 novih uporabnikov in uporabnic, kar je povečalo skupno število vozil na 30, razporejenih na 27 lokacijah. Po navedbah Nika Boštjančiča, ki je od vsega začetka projektni vodja, v letu 2025 načrtujejo širitev flote s petimi novimi vozili mesečno, kar pomeni med 40 in 50 dodatnih vozil do konca leta. Poleg tega bodo uvedli možnost najema vozil z vračilom na letališču Jožeta Pučnika na Brniku, odprli bodo tudi nove lokacije v Vetrinju in na Teaterplatzu. Prvi električni avtomobili Avant2go so prišli na koroške ceste marca 2024. V prvi fazi so ponudbo lahko koristila le podjetja. Od aprila so ponudbo razširili za vsakogar. Danes imajo že svojo poslovalnico na celovški Gasometergasse 4a, kjer so na voljo vse informacije za podporo strankam.