Počastili so tudi sodelavce in se v njihovi družbi še posebej dobro počutijo. V 1.vrsti 3. z leve sin in naslednik Samuel Hedenik; v 2. vrsti z leve: hčerki Jana in Marina, Taja Kristof, Robert in Marija Hedenik; Foto: Stefan Reichmann

Prvi mojster Roberta Hedenika (62) iz Velinje vasi je bil njegov oče. Sam je bil najmlajši mojster na Koroškem. Njegova žena Marija (58), ki izhaja iz Rupijeve družine, mu je v izredno veliko oporo, sin Samuel pa se že pripravlja na nasledstvo.

Robert Hedenik pravzaprav ni bil predviden za kleparja (Spengler) in krovca (Dachdecker). »Oče Rupert (89), ki je bil po poklicu klepar, tega ni hotel,« je povedal v pogovoru s Francijem Rulitzem v slovenski oddaji koroškega ORF »Zajtrk s profilom«. Obiskoval je Slovensko gimnazijo do 5. razreda. »Nisem hotel hoditi v šolo, nakar mi je oče rekel: sedaj si moraš sam poiskati delo. Hodil sem po Celovcu, dela nisem našel. Nato mi je oče rekel, pridi in začni z menoj delati kot klepar ter krovec. Skratka: oče je bil moj prvi mojster«.

Tako se je začela kariera Roberta Hedenika iz Velinje vasi, ki se je kaj kmalu odločil, da bo opravil tudi mojstrski izpit.Postal je najmlajši koroški mojster v svoji stroki. Začel je s kombijem in z eno lestvijo, njegova prva delavnica pa je bila na njegovi kajžarski domačiji v Velinji vasi hlev, v katerem je stroj nadomestil živino. Še danes se s šaljivim nasmehom spominja, ko je na zavodu za zaposlovanje (AMS) iskal vajenca. Uradnica mu je povedala, da zanj ni prostega delovnega mesta. Bila je namreč prepričana, da ima pred sabo vajenca in ne mojstra, ki išče sodelavca.

Posebna zahvala ženi in družini

Medtem so v minulih 40 letih vsako leto zaposlili enega vajenca ali dva, Hedenikovo kleparsko in krovsko podjetje se je izredno uspešno razvijalo. Pri tem je bila Robertu v izredno veliko oporo žena Marija, roj. Krušic, ki izhaja iz sosednje Rupijeve domačije (mož Robert: »Treba je bilo skočiti samo čez cesto.«). Spoznala sta se, ko je sodeloval pri igrah bilčovškega kulturnega društva »Bilka«, leta 1988 pa sta sklenila zakonsko zvezo. Ustvarila sta si družino s hčerkama Marino in Jano ter s sinom Samuelom, danes pa sta zelo srečna tudi ob vnuku Ninu ter vnukinjah Klari in Mini.

Robert in Marija Hedenik skupaj z Robertovim očetom Rupertom in mamo Paulo, roj. Seher

V podjetju je žena Marija prevzela knjigovodstvo, hkrati pa jo zelo cenijo kot žensko z izrazito socialno žilico. Poleg tega družina Hedenik močno podpira društvo InitiativAngola.

Svoji ženi se mož Robert še posebej prisrčno zahvaljuje za vso podporo, zavedajoč se, da velja tudi za dobro dušo podjetja. Prav tako je zelo ponosen na svojo družino, njegov sin Samuel (26), ki »je bil že kot otrok najrajši v delavnici«, pa se je že močno vključil v podjetje in naj bi ga prevzel po upokojitvi svojega očeta, predvidoma v dveh letih. V podjetju sodeluje tudi že Samuelova partnerica Taja Kristof, zastop­nica Volilne skupnosti v predsedstvu občine Bistrica v Rožu, kjer je nasledila rajno Tatjano Feinig.

Aktualno šteje podjetje Hedenik 20 sodelavcev. Prihajajo iz šestih držav, od Bosne in Hercegovine, Albanije pa do Avstrije in Egipta. V podjetju govorijo v šestih jezikih, »naš skupni jezik,« poudarja Marija Hedenik, »pa je jezik srca«. Sicer pa se je na začetku tudi zgodilo, da so nekateri delavci iskali šefa Roberta, če je bilo treba rešiti kak problem, a so morali spo­znati, da se lahko brez nadaljnjega obrnejo tudi na njegovo ženo.

Podjeten tudi v kulturi, športu in domači fari

Robert Hedenik pa ni samo uspešen gospodarstvenik, domačini in slovenska narodna skupnost ga prav tako poznajo kot zelo talentiranega ter aktivnega kulturnika, športnika in člana bilčovške farne skupnosti. Še posebej mu je pri srcu odrska dejavnost in je med drugim nastopil z gledališkima monologoma »Dr. Faust« in »Herr Karl«. Sodeloval je tudi na raznih maratonskih tekmah, hkrati pa ga poznamo kot navdušenega kolesarja. V času, ko je bil Poldej Kassl bilčovški župnik, je ustanovil in vodil tudi moško skupino, ki se je srečevala enkrat na mesec in bila leta 2014 z Jožetom Wakounigom kot vodičem v »večnem mestu« Rimu. V letih 2005/06 se je podjetje Hedenik preselilo iz Velinje vasi v obrtno cono Bistrica v Rožu. Tam so minuli petek, 14. junija, s številnimi gosti proslavili tudi 40-letnico podjetja. Med gratulanti so bili županja Sonja Feinig ter predsednika Koroške gospodarske zbornice in Slovenske gospodarske zveze Jürgen Mandl oz. Benjamin Wakounig, pevsko pa je čestital moški zbor bilčovške Bilke.