Pretekli petek in v soboto (5. in 6. avgusta) je Jozi Mothe praznoval 30. obletnico svojega gostišča v Plešerki v občini Hodiše. Praznovali so dva dneva in za več kot tisoč obiskovalcev pripravili jedačo in pijačo ter priredili tri koncerte.

Jozi Mothe se rad spominja: Leta 1992 sem od staršev prevzel kmetijo in se odločil za gostišče, kjer sem gostom stregel lastne kmečke izdelke. Sprva je bilo gostišče majhno, imel sem samo pet miz, potem pa se je razvijalo, tako da imava zdaj z ženo Angeliko notranji gostinski prostor in poletni vrt.

Angelika in Jozi Mothe

Pozimi je naša kmečka izba za goste odprta od petka do nedelje, poleti pa goste pričakujeva vsak dan, razen ob ponedeljkih, ko naju najdejo na hodiškem kmečkem trgu v centru Hodiš pred grajskim hlevom. Gostom med drugim ponujam svoj domači mošt, žganje in mesne izdelke.

V petek, 5. avgusta, je praznovanje 30. obletnice uvedel ansambel »Die 3 Verschärft’n« iz Salzburga, v soboto pa je glasbeni program nadaljeval Phuru, glasbenik iz Peruja, ki je na turneji po Evropi in se je ustavil tudi na Koroškem. Rajanje je zaključila dunajska skupina Kraut & Ruam in z gosti praznovala dolgo v noč.

Jozi Mothe: Prišli so domačini in turisti, predvsem pa me veseli, da je bilo med obiskovalci veliko mlade publike, ki ceni neše regionalne izdelke. Celovčani, Beljačani in celo gostje iz Velikovca so redni gostje, ki našo občino obiskujejo tudi zunaj visoke sezone in nam s tem omogočajo celoletno delovanje. Ker sem ljubitelj glasbe in sem bil med prvimi člani hodiškega tamburaškega ansambla, sem že v preteklosti v svojem gostišču organiziral več glasbenih prireditev (npr. koncert Saša Avsenika), letošnje praznovanje s tremi koncerti pa je bil naš glasbeni višek in zelo sem vesel, da je z nami praznovalo več kot tisoč ljudi. Vsem se zahvaljujem za obisk in za dobro voljo.

Poletna sezona, ko Mothe gostišče odpira dnevno (razen ob ponedeljkih) ob 16.00, se bo zaključila sredi septembra. Njihov telefon za rezervacije je 0664 3503720.