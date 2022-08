Odlično vreme je minuli ponedeljek, 15. avgusta, zvabilo nad 10.000 obiskovalcev v Globasnico na 23. veselico farant na cesti. Ljudska veselica je nudila izvrstne kmečke izdelke, domačo kulinariko in ob visokopoletnih temperaturah tudi dovolj hladnih pijač.

Farant pomeni dobesedno konec delavnika in izvira iz nemške besede »Feierabend«. Po dveh letih pavze je ljudska veselica spet privabila množice v južnokoroško občino. Po romarski maši in povorki se je na globaških cestah spet „dogajalo“, župan Bernard Sadovnik je lahko pozdravil celo vrsto častnih gostov, med njimi deželnega glavarja Petra Kaiserja, deželnega svetnika Martina Gruberja, druge deželne politike ter celo vrsto županov iz sosednjih občin. Vsepovsod navzoča pa je bila tudi nova princesa salam Michelle Polainer.

Predsednik salamarjev Reinhard Prutej, princesa salam Michelle Polainer, Štefan Domej in kralj salam Stefan Pototschnig

Pototschnig četrtič kralj salam

Podjunske salame so bile glavni protagonist na kmečkih stojnicah. Seveda pa so kmetje nudili tudi druge izdelke. Salame imajo poseben pomen na farantu, saj tam vsako leto razglasijo kralja salam. Dvajseti kralj salam je postal Stefan Pototschnig iz Priblje vasi, ki je ponovil svoj uspeh iz let 2015, 2017 in 2018 in bil okronan letos že četrtič. Nasledil je Reinharda Pruteja, kralja iz leta 2019, ki se mu je zaradi pandemije podaljšal mandat na tri leta. Prutej je hkrati predsednik podjunskih salamarjev in je skupaj z navzočimi politiki in princeso salam razdelil zlata, srebrna in bronasta priznanja kmetom, ki so se potegovali za naslov kralja salam. Letos je bilo oddanih 35 različnih salam, kakovost mesnega izdelka pa je ocenjevala osemčlanska strokovna žirija.

Deželni glavar Kaiser, mesar Ernst Jammer, župan Bernard Sadovnik in bistriški župan Hermann Srienz

Seveda na farantu ni manjkalo stanovskih zastopnikov kmetov. Svetniki SJK Štefan Domej, Franc Jožef Smrtnik in Marjan Čik so si s predsednikom kmetijske zbornice Siegfriedom Huberjem in podpredsednico Astrid Brunner ogledali ljudsko veselico. Farant kmete je zastopal predsednik Hubert Kordež. S stojnicami so na farantu mdr. bili zastopani Movški strelci, domače kulturne društvo SKD Globasnica, športno društvo SC Globasnica in delavnica Florijan koroške Caritas. Tudi kulinarična ponudba je bila pestra. Jedi in hladne pijače so mdr. nudili domača mesarija Čebul, mesarija Wolfgang Stefitz ali Hemmastüberl.

Nazdravili so na stojnici domačega kulturnega društva SKD Globasnica

Angel dobrega užitka

V sklopu faranta so letos ponovno podelili nagrado »Genussengel«. Angela dobrega užitka v kategoriji gostinstvo so že pred prireditvijo predali gostilničarki Sabine Kolar, ki zaradi praznika ni mogla biti prisotna.

Angela za najboljšo regionalno specialiteto sta dobila Carmen in Andreas Petutschnig z ekološke kmetije Windisch.

Johannes Tomic, gotovo eden najbolj inovativnih in znanih ekoloških kmetov na Koroškem, pa je dobil angela dobrega užitka za svoje življenjsko delo. Nagrajence je predstavila Doris-Grit Schwarz.

Več slik najdete tukaj: Povezava