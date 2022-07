Mohorjeva družba v Celovcu letos praznuje 170 let. Ob tem visokem jubilju je družba izdala zbornik, ki so ga 14. julija na vrtu Mohorjeve predstavljali dekan Ivan Olip, predsednik Mohorjeve družbe, urednik Hanzi Tomažič in direktor Karl Hren. Istega dne dne je Mohorjeva popoldne vabila na svoj tradicionalni poletni sprejem. Priredila ga je ob svoji stavbi v Ainethovi ulici, kjer imajo jasli in dijaški ter študentski dom.