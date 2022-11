Z Matejo Kožar in njeno sodelavko Matejo Pečnik smo se pred nedavnim srečali v pliberški poslovalnici optike Paradiž v Blažej centru, kjer medtem uspešno poslujejo že deset let. Podjetniška zgodba Mateje Kožar, roj. Paradiž se je začela že leta 1991, v letu osamosvojitve Slovenije. Za poslovodkinjo je pomembno, da podjetje ostaja aktualno in se razvija s časom.

Več kot tri desetletja so minila, odkar je Mateja Kožar v Prevaljah ustanovila optiko Paradiž. Podjetje je odprla v tistih negotovih časih in ga kmalu za tem morala zaradi vojne spet zapreti. »Nismo vedeli, kakšna bo prihodnost,« se Kožarjeva spominja začetkov in dodaja, da so začeli iz minusa, ne iz ničle. »Bilo je kar težko, tudi zaradi inflacije v Jugoslaviji, a s pomočjo družine je nekako le uspelo.« Očala je Mateja Kožar vzljubila že v osnovni šoli. Ker jih je morala nositi že kot deklica, so ji starši za rojstni dan vedno kupili nova očala. »Nekako sem jih vzljubila. To mi je bilo pisano na kožo,« se spominja Kožarjeva. Po končani gimnaziji na Ravnah je študirala ekonomijo in zaključila optično šolo, prakso je opravila v največjih optikah Jugoslavije, v Zagrebu. Kmalu zatem je kot mlada ženska v Prevaljah odprla lastno optiko. Od vsega začetka je veliko strank prihajalo tudi iz Avstrije.

Na začetku in skozi ves čas ji je veliko pomagal oče, ki je zdaj star 89 let, zdaj pa Mateja že dela skupaj s svojo hčerko. Hvaležna je tudi možu, ki je »vedno bil moj zaveznik«.

V Pliberku je možna kontrola vida

Lani je praznovala 30. obletnico podjetništva. V teh treh desetletjih se je spremenilo ogromno: od tehnoloških napredkov in mode do proizvodnje očal, ki jih v optiki Paradiž sestavljajo sami iz naročenih okvirov in stekel. »Pomembna nam je kvaliteta, zaradi našega individualnega pristopa pa ne moremo konkurirati z velikimi verigami. Smo neodvisna optika,« poudarja gospa Kožar. To pomeni, da ne forsirajo določenih firm oz. znamk očal, bolj pomemben jim je dialog s posamezno stranko. Pri izboru očal gledajo tudi na to, s čim se človek ukvarja. Dandanes veliko časa preživljamo pred računalnikom in monitorji, vse to je treba pri izboru stekla upoštevati. Mateja Kožar: »Ni vseeno, kaj imaš na očeh. Očala pa naj bodo tudi del osebnosti, del človeka in ne samo očala. Najdražje ni vedno najboljše in najcenejše ni vedno najslabše. Moda se stalno spreminja, prepričani smo, da ni pomembna firma ali znamka očal, če je Dior ali Gucci, temveč to, kar stranki odgovarja. Sem mnenja, da imamo za to kar dober občutek. Rekla bi, da človek naredi ‘brand’ in ne obratno.«

Mateja Kožar osebno nima toliko očal, kot bi si jih želela: zaradi težav z očmi mora imeti zelo draga stekla. Ima pa pet očal, ki so zanjo tudi modni dodatek.

V obeh poslovalnicah optike Paradiž je zaposlenih pet oseb, štiri ženske in en moški. »Kar tri Mateje smo, stara, mlada in ‘ta velika’,« se smeji poslovodkinja, med zaposlenimi vlada zelo pozitivno vzdušje.

Pobuda, da so pred desetimi leti odprli poslovalnico v Pliberku, je prišla od občine, ker v okolici ni bilo okulista in optike. Kasneje je prišel še očesni zdravnik g. Žuraj, ki je v prvih letih deloval v prostorih optike Paradiž v Pliberku in ima zdaj ordinacijo na pliberškem Glavnem trgu. Mateja Kožar je ponosna, da je bila prva optika iz Slovenije, ki je v tujini odprla poslovalnico. V bistvu pa Pliberk za Matejo Kožar ni tujina, njena stara mama Nežka Onič je bila doma v Libučah, tako da ima del družine na tej strani meje. Kljub temu je v Avstriji na začetku doživela tudi nekaj šikaniranja. »Tudi glede na to, da smo slovenska optika. Ljudje so ljudje, na koncu nas spremljajo ali pa tudi ne. S ponosom pa predstavljamo slovenski jezik tudi v Avstriji, saj bi tukaj moral biti tudi uradni jezik,« poudarja Mateja Kožar. Poslovodkinji je pomembno, da se podjetje razvija v duhu časa. Izdelali so koncept za ustavljanje kratkovidnosti pri otrocih. Otroke spremljajo in nadzorujejo, redne preglede opravlja njena hčerka Neža Kožar, po izobrazbi magistrica optometrije. Mateja Kožar opaža, da je pri otrocih vedno več kratkovidnosti, s sodobnimi pristopi, ki jih nudijo, se lahko to v mladih letih zavira.

Ponujajo tudi kontaktne leče, razmerje očal in kontaktnih leč je tenutno pol-pol. Laserskih očesnih operacij Mateja Kožar ne vidi kot konkurenco: »To ni trajnostna rešitev. Tudi po operaciji se po določenem času spet potrebujejo očala.« Za Matejo Kožar je to bolj kozmetična stvar in ne zdravstvena; če bi bila zdravstvena, bi jo plačala zavarovalnica. V zadnjih dveh letih so se specializirali tudi na slušne aparate, zaposlenega imajo tudi mojstra z izjemnim posluhom, ki se s tem ukvarja. Produkti so na najvišjem nivoju, a znatno cenejši kot podobni slušni aparati znanih znamk.

Mateja Kožar ima ambivalenten pogled na razvoj Slovenije po osamosvojitvi: »Stanje v Sloveniji je precej kaotično, ker sledi sprememba na spremembo. Oskrba z očali in optika sta v Sloveniji bolje organizirani, ker ima vsak pravico do brezplačnih očal. Tudi davek za optične pripomočke je v Sloveniji nižji. To je tudi edina razlika v ceni med poslovalnicami optike Paradiž v Sloveniji in Avstriji. Tudi med pandemijo je bila pomoč države za podjetja v Avstriji bistveno bolje urejena.« Ima pa občutek, da so stranke med pandemijo še bolj cenile prednost, da imajo optiko v bližini. V Sloveniji je Mateja Kožar članica obrtne zbornice za sekcijo optika, drugače je bolj dajala prednost družini, nekaj časa se je tudi ukvarjala s pisanjem in pesništvom. Kadar potrebuje malo tolažbe in spremembo okolja, pa rada preživlja čas s konji, s katerimi se ukvarjajo v družini.

Za bralce Novic ob desetletnici poslovalnice v Pliberku ob nakupu velja 10-odstotni popust. Deset-letnico poslovalnice v Pliberku so praznovali le interno. »Najbolj pomembno nam je, da imamo poleg dela dovolj časa za svoje družine in najdražje.«

Če se očala zlomijo, poškodujejo ali izgubijo, se dobi za nova očala 50 % popusta, zavarovanja za to ni treba plačevati. V ponudbi imajo tudi okvire za en evro. Očala ponujajo od 80 evrov naprej, to pa s pregledom vred. Stranke pa se pogosto odločijo za kvalitetnejšo in dražjo stvar.

Kontakt:

e-pošta: [email protected]

telefon: 04235/21303

www.optika-paradiz.si