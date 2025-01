51. ples Danice: Glasba, smeh in nepozabni spomini

Več sto gostov je uživalo ob plesni glasbi ansambla Poskočni muzikantje, pri nekaterih skladbah pa je mikrofon v roke vzel tudi Tomaž Boškin. V pozdrav je zapel MePZ Danica, goste pa je nagovoril predsednik društva Samo Wakounig. Za Novice je tokrat na dogodku fotografiral Michael Stern iz Mokrij, ki sicer ob drugih prireditvah Danice skrbi za fotografske dokumentacije. »Vzdušje na plesu je bilo enkratno. Kristijan Sadnikar in Marijan Kežar sta poskrbela za primerno osvetlitev kulturnega doma, društveniki pa so tudi letos na baru »koča tekoča« postregli s pijačami,« pripoveduje Stern. Za mlade in mlade v srcu so v kleti kulturnega doma pripravili diskoteko. Okoli 400 nagrad je bilo mogoče zadeti na tomboli, večje nagrade, umetniška dela domačih umetnikov ali celo hladilnik, pa so izžrebali po polnočnem vložku, ki ga je pripravila mladina. S kančkom humorja so predstavili različne vrste plesa. Tudi letos je Michael Stern na plesu postavil svoj fotobox, aparat, ki ustvari sliko in jo takoj iztisne. »Tudi letos je bila zelo priljubljena. Okoli 400 slik je bilo narejenih. Lepo je, ker lahko na licu mesta narediš sliko in jo vzameš s seboj kot spomin na ples,« pravi Stern, ki svojo fotobox rad posoja tudi za druge dogodke, pa tudi za rojstne dneve ali poroke. Vse fotografije: Michael Stern