Župnik Michael Georg Joham je tretji župnik, ki je prejel nagrado: Einspielerjev nagrajenec, ki ljubi slovenščino

V pogovoru za Novice je Joham poudaril, da ima njegova ljubezen do slovenščine tri temelje: že kot otrok je pri praznovanjih okoli 10. oktobra slišal govoriti o Slovencih, srečal pa tedaj ni nobenega Slovenca in je čutil, da mu je nekaj manjkalo. Drugi temelj je bil čas v semenišču v Salzburgu, kjer je vodil zbor in kjer so prepevali tudi slovenske pesmi. To mu je odprlo srce za kulturo. Tam je srečal ljudi, ki imajo slovenščino kot materni jezik. Ta prijateljstva so mu dala pogum da se uči in govori slovensko. Prijateljstva, pa tudi kasneje vsi, ki so ga podpirali pri usvajanju jezika, pa so za Johama tretji temelj, da je vzljubil slovenski jezik in kulturo.