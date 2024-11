Na uglednem 35. mednarodnem pevskem natečaju »Praga cantat« med 31. 10. in 3. 11. 2024 je Mešani pevski zbor »Danica« iz Šentprimoža v Podjuni pod vodstvom Stanka Polzerja dosegel izreden uspeh in priznanje: v kategorijah duhovna in narodna pesem je prejel dve zlati odličji, povrhu pa je bil v kategoriji narodna pesem med devetimi vrhunskimi zbori izbran za najboljšega in odlikovan z zlatim pokalom.