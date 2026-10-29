VINKastičen začetek glasbene zgodbe

Na prvem koncertu v skoraj napolnjenem pliberškem Kulturnem domu je skupina VINK predstavila 15 pesmi, od tega 13 z besedili v nemškem narečju, slovenščini, italijanščini in angleščini. Glasba povezuje pop, soul, funk in kantavtorske prvine v lasten zvok, ki mu poseben pečat daje pevec Danilo Katz. Ta je tudi avtor večine besedil, nekaj pa sta jih prispevala člana skupine David Samitsch in Niko Vavti. Slednji je skomponiral večino skladb in pripravil aranžmaje. Pesmi z naslovi V sanjah zdaj, Olls is jetzt, Ti si moj mir in A Song übern Frieden govorijo o ljubezni in prijateljstvu, miru, minljivosti ter sobivanju. Pesem Immer noch bei mir je Danilo Katz napisal v spomin na prijatelja Marka Thalerja, ki se je leta 2006, pred dvajsetimi leti, smrtno ponesrečil v 33. letu mladosti. »To je že druga pesem, ki sem jo napisal v spomin na svojega najboljšega prijatelja. Skupaj sva ustanovila skupino Vox, iz katere je pozneje nastala skupina Voxon. Skoraj vsak dan se ga spomnim. Veliko sva doživela v tistem kratkem času, ki sva ga imela,« je o pesmi povedal Katz. Kako naprej? »Upamo, da se bo naša glasba spreminjala in prilagajala besedilom, saj pesem v slovenščini ali italijanščini zveni povsem drugače kot v angleščini,« je pojasnil Katz. Odprti so tudi za morebitno sodelovanje z glasbenico oziroma pevko. »V tem trenutku so po naključju prišli skupaj pravi ljudje in se dobro razumemo, tako da nam pravzaprav nič ne manjka,« je še povedal Katz. Kaj pomeni ime VINK in kam bo skupino vodila njena glasbena pot? »Mogoče bomo ob drugem koncertu povedali, od kod izvira ime. Obstaja že veliko interpretacij. Vsekakor želimo še naprej ustvarjati glasbo,« je napovedal Katz. Med gosti koncerta so bili pliberški kulturni referent Marko Trampusch, pliberški podžupan Dominik Stuck, podpredsednica KPD Šmihel Micka Opetnik in predsednica kulturnega doma Katja Mandl.Za tehnično izvedbo dogodka so poskrbeli tonski tehnik Andi Gal, za osvetlitev Primož Kokovica, za video pa Miloš Vavti.