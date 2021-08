Teden mladih umetnikov na Rebrci letošnje leto poteka dvainštiridesetič v okviru Mladinskega centra, Krščanske kulturne zveze in Katoliške otroške mladine. Otroci so bili pod mentorstvom pedagogov razdeljeni po skupinah in ustvarjali marsikaj zanimivega in čudovitega, predvsem pa izvirnega. Naredili so izdelke iz porcelana, hotel za insekte, kroge iz žice in perl, plesali sodobni ples, izdelovali lutke, slikali na platna, na katera so pritrdili kazalce, tako da so nastale prave, živopisane stenske ure … Tema zaključne predstave Tedna mladih umetnikov je zgodba Mladega princa, ki simbolizira nedolžnost, prijateljstvo in upanje.