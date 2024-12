Športni ples DSG Sele: Modrijani so v Selah poskrbeli za nepozaben večer

Modrijani so od prvega trenutka poskrbeli za vrhunsko vzdušje v do zadnjega kotička polnem farnem domu. Obiskovalke in obiskovalci so z navdušenjem zapolnili plesišče, nekateri pa so se podali tudi na oder. Prireditev ne bi bila popolna brez bogatega srečelova, ki je še dodatno popestril večer. Med nagradami so bili med drugim dres hokejskega kluba KAC, dres nogometnega kluba FC Bayern München, podpisan dres slovenskega nogometnega vratarja Jana Oblaka, 150 evrov v gotovini, nove smuči in vstopnice za ogled smučarskih skokov v Planici.