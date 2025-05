Slovenska gimnazija: 50 let pod svojo streho

Sedanji in nekdanji pevci ter pevke šolskega zbora so mu zapeli v slovo. Verdel je prejel Volbankovo nagrado, ki se podeljuje osebam s posebnimi zaslugami za Slovensko gimnazijo. Leta 1975 je Slovenska gimnazija dobila lastno poslopje. Pred tem so dijaki in dijakinje Slovenske gimnazije, ki je začela delovati septembra 1957 s tremi razredi, obiskovali gimnazijo na Lerchenfeldstraße. Ker je bila Slovenska gimnazija podnajemnica, je pouk potekal izključno popoldne – vse do leta 1975.