Šentprimžani so potovali v sladko deželo

Pustni ples se je začel s skupnim plesanjem, nato pa so organizatorji otroke popeljali v sladko deželo, kjer se cedita med in mleko. Otroci so se zabavali na šestih postajah z različnimi igrami in ustvarjalnimi dejavnostmi. Vsak udeleženec je prejel krof iz pekarne Srebre iz Velikovca, skupno pa je 110 krofov podaril škocjanski župan Thomas Krainz.