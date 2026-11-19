Brigitte Entner je svoj govor začela v slovenščini. Dejala je, da jo je bilo ob zagovoru diplome pri zgodovinarju Karlu Stuhlpfarrerju najbolj strah prav vprašanja o koroški deželni zgodovini. »Na univerzi namreč nisem poslušala predavanj Alfreda Ogrisa ali prebirala knjig Karla Stuhlpfarrerja in Hannsa Haasa, kar je bila velika napaka. Nič torej ni kazalo na to, da bom kdaj nagrajena za ukvarjanje s sodobno zgodovino Koroške. Številnim ljudem sem hvaležna za izkazano zaupanje in podporo, brez katere danes ne bi stala tukaj. Predvsem Valentinu Simi in Avgustinu Malleju, ki sta zame odprla to raziskovalno perspektivo. Pritegnila sta me k raziskavam za nemški prevod knjige Narodna in politična zavest na Koroškem zgodovinarja Janka Pleterskega. Ob tem sem se srečala s predsodki in rasističnimi izjavami koroških političnih elit ter njihovih medijev okoli leta 1900, kar me je močno vznemirilo. Želela sem več vedeti in razumeti. Na srečo me je Gustl Malle v nadaljevanju vedno znova vključeval v projekte, ki so obravnavali teme preganjanja in odpora ter povojnega časa. In več ko sem vedela, večje je bilo moje nerazumevanje tega, da vsa ta pretrpljena krivica in izkušnje nasilja, ki niso izhajale le iz nacističnega režima, na Koroškem – kaj šele v Avstriji – sploh niso bile tema. Koroški Slovenci in Slovenke niso imeli mesta ne v kolektivni kulturi spominjanja ne v znanosti ali v izobraževalnem sistemu.« Ob koncu svojega govora se je Brigitte Entner zahvalila vrsti koroških Slovenk in Slovencev za prijateljstvo in zaupanje, prvi imenovan je bil pokojni Slavko Sticker (1951-2020).