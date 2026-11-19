Zgodovinarka Brigitte Entner je svojo znanstveno kariero posvetila zgodovini koroških Slovenk in Slovencev v 19. in 20. stoletju. Za njene zasluge za slovensko narodno skupnost sta leta 1963 v Beljaku rojeni zgodovinarki Zveza slovenskih organizacij (ZSO) in Slovenska prosvetna zveza (SPZ) podelili Rizzijevo nagrado 2026. Kot sta organizaciji zapisali v utemeljitvi, »njeno vztrajno spraševanje, dokumentiranje in posredovanje zgodovine prispevajo k razumevanju spomina ne kot zaključenega poglavja preteklosti, temveč kot odgovornosti za sedanjost«. Brigitte Entner je med drugim avtorica potujoče razstave o pregonu koroških Slovenk in Slovencev med 2. svet. vojno, a tudi monumentalne knjige z biografijami slovenskih žrtev nacizma na Koroškem Wer war Klara aus Šentlipš/St. Philippen? iz leta 2014. Na podelitvi Rizzijeve nagrade so spregovorili predsednik ZSO Florian Wieser, slavnostna govornica, slavistka Christina Beretta z Alpsko-jadranske Univerze v Celovcu in nagrajenka sama.
Florian Wieser je izpostavil tri zanj važne točke. Najprej potrebo po preseganju nacionalnih nasprotij v Evropi. Nato je opozoril, da so manjšinske pravice neločljivo povezane s človekovimi pravicami. Na koncu pa je nagovoril prizadevanje po skupnem oblikovanju dvojezične koroške identitete: »Skupna prihodnost potrebuje tudi skupen spomin. Ne enak pogled na zgodovino, temveč pripravljenost, učiti se iz zgodovine in iz izkušenj drugih.«
Svoj govor je Christina Beretta ironično naslovila »Kdo je Brigitte iz Bodensdorfa?« »Številnim ljudem je vrnila njihovo življenjsko zgodbo, predvsem koroškim Slovenkam in Slovencem, ki so postali žrtve NS-režima. Znanstvenica Brigitte Entner je pionirka, ki je kot prva največji arhiv s podatki o žrtvah nacionalsocializma, taboriščnikih in prisilnih delavcih v Bad Arolsenu, brž ko so bili dokumenti na voljo raziskovalcem, sistematično prečesala v iskanju podatkov o koroških Slovencih. Rezultat teh raziskav je knjiga Wer war Klara aus St. Filippen/Šentlipš?. Nadalje je leta 2012 v Koroškem deželnem arhivu kuratirala razstavo o pregonu koroških Slovenk in Slovencev. Kot prva se je posvetila vlogi koroških žensk v uporu nacizmu. Njena zasluga je, da je danes lokalna zgodovina nacističnih represalij in upora nacizmu na Koroškem del evropskega zgodovinopisja. Petdeset strani obsega spisek njenih znanstvenih publikacij, pri tem pa Brigitte Entner svoj življenjepis povzame v zgolj sedmih stavkih.«
Brigitte Entner je svoj govor začela v slovenščini. Dejala je, da jo je bilo ob zagovoru diplome pri zgodovinarju Karlu Stuhlpfarrerju najbolj strah prav vprašanja o koroški deželni zgodovini. »Na univerzi namreč nisem poslušala predavanj Alfreda Ogrisa ali prebirala knjig Karla Stuhlpfarrerja in Hannsa Haasa, kar je bila velika napaka. Nič torej ni kazalo na to, da bom kdaj nagrajena za ukvarjanje s sodobno zgodovino Koroške. Številnim ljudem sem hvaležna za izkazano zaupanje in podporo, brez katere danes ne bi stala tukaj. Predvsem Valentinu Simi in Avgustinu Malleju, ki sta zame odprla to raziskovalno perspektivo. Pritegnila sta me k raziskavam za nemški prevod knjige Narodna in politična zavest na Koroškem zgodovinarja Janka Pleterskega. Ob tem sem se srečala s predsodki in rasističnimi izjavami koroških političnih elit ter njihovih medijev okoli leta 1900, kar me je močno vznemirilo. Želela sem več vedeti in razumeti. Na srečo me je Gustl Malle v nadaljevanju vedno znova vključeval v projekte, ki so obravnavali teme preganjanja in odpora ter povojnega časa. In več ko sem vedela, večje je bilo moje nerazumevanje tega, da vsa ta pretrpljena krivica in izkušnje nasilja, ki niso izhajale le iz nacističnega režima, na Koroškem – kaj šele v Avstriji – sploh niso bile tema. Koroški Slovenci in Slovenke niso imeli mesta ne v kolektivni kulturi spominjanja ne v znanosti ali v izobraževalnem sistemu.« Ob koncu svojega govora se je Brigitte Entner zahvalila vrsti koroških Slovenk in Slovencev za prijateljstvo in zaupanje, prvi imenovan je bil pokojni Slavko Sticker (1951-2020).
Iz rubrike Galerije preberite tudi