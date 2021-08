Nasmeški enega pevca in kar 17 pevk so se prikazali in vrstili eden za drugim na stopnišču ob prizorišču zaključnega koncerta petdnevne poletne glasbene delavnice »From jazz to bossa nova«. Ta je odmevala v prostorih Doma prosvete Sodalitas z umetniško vodjo Ano Bezjak, ki poučuje petje na oddelku Konservatorija za glasbo in balet v Mariboru.