Počitniški teden športa in umetnosti v Šentjanžu

Počitniški teden športa in jezika prirejajo Slovenska prosvetna zveza, Športno društvo Šentjanž, Slovensko prosvetno društvo Šentjanž, Slovensko planinsko društvo in Slovenska športna zveza v Šentjanžu v Rožu. Mitja Rovšek, vodja Slovenske prosvetne zveze, razlaga, da dogodek poteka že 10. leto, sicer pa SPZ že več kot 50 let prireja kolonije za mlade in otroke, in poudarja, da je »v ospredju vedno jezikovna plat«. Zaključna prireditev je japonsko gledališče kamišibaj (iz japonščine kamishibai, kar pomeni »igra s papirjem«) – ulično gledališče pripovedovanj zgodb s podobami, ki jih ustvarijo otroci sami.