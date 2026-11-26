Skupina Oktakord, ki jo vodi Kristina Sturm, je s sabo prinesla nekaj novih pesmi. Zmagovalci kategorije mala skupina pri zborovskem tekmovanju Zbor leta 2025 pa so na koncu zapeli skupaj s tamburaškim ansamblom. Po koncertu se je petje nadaljevalo pri šanku. Prišla sta župan Škofič Thomas Wuksch in ravnateljica šole Gertrude Seher, skupina Oktakord pa je pripeljala tudi svoj fanclub. Že 26. novembra ob 19.45 ima skupina svoj naslednji nastop na slovenskih dnevih KSŠŠK v celovški Spengergasse. Božične piškote so prodajale sodelavke dvojezičnega vrtca Minka.

