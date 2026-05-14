Mikrokozmosi vabijo v mesto kulture

Kot je uvodoma vidno ganjen povedal Arthur Ottowitz, kustos muzeja, bi brez podpore mestne politike muzeju in dediščini Wernerja Berga bil »Pliberk še vedno mesto meje, namesto mesto kulture, kot je danes«. In če smo že pri mestni politiki, je ta na otvoritvi nastopila tako enotno, kot je drugje to le redko videti. Na odru sta se namreč aktualnemu županu Danielu Wrießnigu (ÖVP) pridružila oba poražena protikandidata za mesto župana, Marko Trampusch (EL) in Dominik Stuck (SPÖ). Mimogrede povejmo, da je na odru Trampusch, občinski svetnik za kmetijstvo, kulturo in mednarodno sodelovanje prejel čestitke za 63. rojstni dan. »Še nikoli prej mi ni čestitalo toliko ljudi,« je dejal.