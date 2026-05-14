Mikrokozmosi vabijo v mesto kulture

Zbrani so se udeležili odprtja letne razstave v Muzeju Wernerja Berga, ki nosi naslov Mikrokosmen/Mikrokozmosi. Na njej se s svojimi deli predstavljajo slikarka in pisateljica Mercedes Helnwein (*1979), švicarski kipar Alberto Giacometti (1901-1966) je predstavljen z litografijami in grafikami iz pariškega cikla »Paris sans fin«, medtem ko je Werner Berg (1904-1981) na njej zastopan s prizori in portreti ljudi z južnokoroškega podeželja. V teh je slikar videl šifro univerzalne človeške eksistence, podobno kot je angleški pesnik William Blake okoli leta 1800 uzrl svet v zrncu peska.
Kot je uvodoma vidno ganjen povedal Arthur Ottowitz, kustos muzeja, bi brez podpore mestne politike muzeju in dediščini Wernerja Berga bil »Pliberk še vedno mesto meje, namesto mesto kulture, kot je danes«. In če smo že pri mestni politiki, je ta na otvoritvi nastopila tako enotno, kot je drugje to le redko videti. Na odru sta se namreč aktualnemu županu Danielu Wrießnigu (ÖVP) pridružila oba poražena protikandidata za mesto župana, Marko Trampusch (EL) in Dominik Stuck (SPÖ). Mimogrede povejmo, da je na odru Trampusch, občinski svetnik za kmetijstvo, kulturo in mednarodno sodelovanje prejel čestitke za 63. rojstni dan. »Še nikoli prej mi ni čestitalo toliko ljudi,« je dejal.
Slikar Gottfried Helnwein, eden najbolj ikoničnih in mednarodno eksponiranih avstrijskih sodobnih umetnikov, je leta 2017 z razstavo KIND gostoval v Muzeju Wernerja Berga. Kot je povedal Harald Scheicher, kustos letnih razstav v Pliberku, je prav tedaj Helnwein dal idejo za velike stenske panoje, s katerimi bi (oz. so) mestno središče spremenili v galerijo na prostem. Scheicher, vnuk slikarja Wernerja Berga, je predstavil umetnika in umetnico v fokusu letošnje velike razstave muzeja, medtem ko je Gottfried Helnwein predstavil svojo hčer Mercedes, ki s partnerjem in sinom živi med Irsko in ZDA.
