Maturantke in maturanti dvojezične TAK so vabili na ples

V Casineumu v Vrbi je petkov večer, 8. novembra, zaznamoval bleščeč maturantski ples dvojezične zvezne trgovske akademije v Celovcu. Maturanti in maturantke so slavje odprli s čudovito polonezo, ki je naznanila eleganco večera. Za plesne ritme je skrbela skupina Mambo Kings, ki je poskrbela, da so bile pete vroče že od samega začetka. Da bi večer še popestrili, so maturanti pripravili tombolo, dražbo in zabavno igro ugibanja, ki so gostom pričarali dodatne iskrice navdušenja. Ob polnoči pa je sledil še težko pričakovani polnočni vložek, ki je poskrbel za pravo vzdušje. V diskoteki je DJ s svojimi ritmi poskrbel, da se je zabava nadaljevala do zgodnjih jutranjih ur. Med uglednimi gosti so bili generalna konzulka Republike Slovenije v Celovcu, Maja Balant Slobodjanac, deželnozborski poslanec Stefan Sandrieser, vodja oddelka za manjšinsko šolstvo Sabine Sandrieser in direktor Mohorjeve, Karl Hren. FOTO: Blanka Kroflič