Šentpetrski maturanti so zaplesali v jutro

Pred plesi sta spregovorili ravnateljica Marija Olip in razredničarka Daniela Kulnig, v imenu maturantk in maturantov sta polno dvorano staršev, sorodnikov, prijateljev, šolskih sester in učiteljskega zbora pozdravila Ana-Marija Krušic in Žiga Kepic. Dijakinje 3. letnika so stregle brezalkoholne in alkoholne koktejle po dostopnih cenah, vzdušje na maturantskem plesu VŠ Šentpeter pa bi lahko opisali kot posebno družinsko. V petih letih šolanja, pa tudi med opravljanjem obvezne prakse se namreč med dijakinjami in dijaki, redovnicami konventa šolskih sester in učiteljskim zborom spletejo malce globje vezi, kot pa na šolah, na katerih se dijaki družijo samo med poukom.