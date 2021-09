Marjan Čik glavni kandidat SJK

Na volilnem zborovanju v Domu v Tinjah je Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov (SJK Südkärntner Bauern / Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov) izvolila glavne kandidate za volitve v kmetijsko zbornico (Landwirtschaftskammer Kärnten), ki bodo 7. novembra 2021. Glavni kandidat bo Marjan Čik. Nadaljnji kandidati na listi SJK so Franc-Jožef Smrtnik, Marinka Mader-Tschertou, Štefan Domej in Franc Baumgartner.

Na volilnem zborovanju je bila od delegatov potrjena tudi nova oblika nemškega naziva SJK, ki bo v bodoče Gemeinschaft der Kärntner Bäuerinnen und Bauern in ne več Gemeinschaft der Südkärntner Bäuerinnen und Bauern.