Kulturna intervencija INS FREIE | NA PROSTO: SOLANGE/DOKLER

Tokratno kulturno akcijo v samem mestnem jedru Celovca je pripravilo KD BARBA, ki že drugič sodeluje z FLUX23, in Baukulturjahr 2021/Architektur Haus Kärnten. Z intervencijo na stolpu mestne cerkve sv. Egidija se je 2. junija na celovškem farnem trgu Pfarrplatz predstavila umetnica Katharina Cibulka iz Innsbrucka. Pod naslovom SOLANGE/DOKLER umetnica izvaja projekte, pri katerih gre za ozaveščanje položaja žensk in njihove neenakovredne vloge v moderni družbi, ki se ne more posloviti od preživetih vlog ter nesorazmerja moči med ženskim in moškim.