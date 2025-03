KPD Planina Sele je dvakrat vabilo v farno dvorano: Selski pust je vžgal tudi letos

»Moj hati ma že 1500 ljudi pod seboj!« se je na letošnjem Selskem pustu pobahal igralec Jona Kelih v skeču 'V otroški sobi'. »Kaj pa je?« sprašuje Jaka Dovjak. Jona Kelih: »Pogrebc«. Smeh napolni farno dvorano, ki je zaradi množičnega obiska kar dva­krat pokala po šivih. Selska televizija »SAT« je tokrat obravnavala Franca Jožefa Smrtnika, Daniela Olipa in previdnost staršev v današnjem času. Višek večera je bil gotovo nastop selskega Okteta Suha. Miran Kelih je blestel v vlogi Jokeja Logarja, glas Marka Oražeta pa nekateri niso mogli razlikovati od originala, prepoznavnega basista Okteta Suha Sigija Kolterja, ki je bil tudi sam gost letošnjega Selskega pusta. Po moških je na oder stopil ženski zbor iz Sel. Roman Roblek (Lukov) in Marko Oraže sta se v skeču Novice lotila selskih nogometašev. Roblek: »Ti, a veš, da imamo v Selah že enajst vetrnic?« Oraže: »Kje pa, prosim?« Roblek: »Ja, na nogometnem igrišču – 11 stebrov iz betona, ki stojijo naokrog in se vrtijo na mestu.« Povezovala je Lia Bar-Meir.