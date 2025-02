Koroški smučarski dan na Peci privabil 150 oseb

Namesto Koroškega pokala v alpskem smučanju je Slovenska športna zveza letos organizirala Koroški smučarski dan, ki je potekal v soboto, 22. februarja, na Peci. Udeleženci so uživali v smučanju, tekmovanju, okrepčilu in prijetnem druženju ob narodnozabavni glasbi ter sončnem vremenu. 14. Koroški pokal se je začel ob 10.30 na Koči društva SC Petzen, najhitrejši tekmovalec pa je bil Michael Sablatnik, nekdanji mladinski svetovni prvak v superveleslalomu. Najstarejši tekmovalec pa je bil Hanzi Oraže (83) iz Sel.



Slike: Tomo Weiss in Simon Rustia