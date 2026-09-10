Jormaška povorka, otvoritev in srečanje upokojencev

Stefan Breznik, šotor gostilne Breznik

Pliberk Bleiburg

Rezime letošnjega jormaka je, da ga je obiskalo več ljudi kot lani, ti pa so na jormaku pustili manj denarja. Vse se spreminja, tudi pliberški jormak. Stroški rastejo, promet pa stagnira ali se celo manjša. Če bo šlo tako naprej, je vprašljivo, ali bodo v bodočnosti sploh še veliki šotori. Dobro bi bilo, če bi dodali še četrtek, da bi lažje pokrili stroške. Drugače bodo ostali le še majhni šotori in kebabi. A jormak obstaja že 633 let in bo obstal tudi brez nas. V tem ne vidim nobene tragedije.