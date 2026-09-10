Jormaška povorka, otvoritev in srečanje upokojencev

Okoli 132.000 obiskovalcev in 300 razstavljavcev je zaznamovalo 633. Pliberški jormak. K dobremu obisku je pripomoglo večinoma ugodno vreme, še posebej množičen pa je bil obisk v petek in v nedeljo, ko so bili šotori nabito polni.
Sobotno slavnostno povorko sta moderirala Katja Mandl v slovenščini in Helmut Kutej v nemščini. Na uradni otvoritvi v šotoru Wolfganga Stefitza so poleg novega župana in tržnega referenta Daniela Wriessniga spregovorili zastopniki deželne politike Martin Gruber, Erwin Angerer, Franc Jožef Smrtnik in deželni glavar Daniel Fellner. Ta je upošteval hudomušen namig moderatorja Raimunda Grilca, da politiki s predolgimi govori na jormaku ne zmagujejo na volitvah, zato je jormak v enem samem stavku razglasil za odprt. Wriessnig se je z minuto molka spomnil svojega predhodnika Stefana Visotschniga, ki je lani umrl. Poudaril je pomen Pliberka kot šolske lokacije, deželno politiko pa prosil za več podpore pri izvedbi jormaka.
SPD Edinost s Svavejo uto letos praznuje 50 let delovanja na jormaku, za kar je društvo ob uradni otvoritvi počastila tudi občina Pliberk. Organizatorji šotora so pliberškim politikom podarili 200 strani dolgo brošuro o zgodovini šotora, ki so jo v društvu izdali ob jubileju Svaveje ute.
Otvoritev šotora Alpe-Jadran je vodil pristojni referent Marko Trampusch (EL). Skupaj s predstavniki Pliberka deželnemu glavarju in političnimi predstavniki iz Slovenije, Hrvaške in Italije so v šotoru praznovali 20-letnico partnerstva občin Pliberk in Lovran.
Rekel bi, da je bil super jormak, vreme je bilo v redu, najboljše v soboto, ko ni bilo tako toplo. Kritike z moje strani ni. Mislim, da bi vsak moral narediti korak nazaj in pomisliti, kako dobro nam gre. Najbolje prodajamo kmečke krofe in kavo. Vsak, ki pride na jormak, poje krof, zato bo za nas šlo naprej. Svoj šotor imam že 19 let, v šotoru nas dela okoli 10 ljudi, večinoma člani družine.
Veliko je stroškov, ogromno je dela z logistiko, postavljanjem šotora in tako dalje. Zato bi bilo bolje, če bi jormak trajal dlje, morda dva vikenda, potem bi bilo manj tveganja zaradi vremena. Če je vreme v redu, je vsako leto isto, imam stalne stranke in te spet pridejo. Posebne kritike nimam, ker je bil to zame verjetno zadnji jormak, ker se mi ne ljubi več. Preveč stresa je, če primerjam z zaslužkom. Vsaj 40 let smo kot družina že na jormaku. Bomo videli, ali bo nadaljevala mladina.
Smo zadovoljni z jormakom. V soboto je bilo več ljudi kot v nedeljo in petek. Na stojnici ponujamo strd, osem različnih likerjev, izdelke iz propolisa in medico brez alkohola ali z alkoholom. Ljudje se še spominjajo, ko je medico prodajala slaščišarna Stöckl. Najraje ljudje pijejo brizgance in medeno vino. Pomagajo nam otroci in vnuki.
Rezime letošnjega jormaka je, da ga je obiskalo več ljudi kot lani, ti pa so na jormaku pustili manj denarja. Vse se spreminja, tudi pliberški jormak. Stroški rastejo, promet pa stagnira ali se celo manjša. Če bo šlo tako naprej, je vprašljivo, ali bodo v bodočnosti sploh še veliki šotori. Dobro bi bilo, če bi dodali še četrtek, da bi lažje pokrili stroške. Drugače bodo ostali le še majhni šotori in kebabi. A jormak obstaja že 633 let in bo obstal tudi brez nas. V tem ne vidim nobene tragedije.
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