Jormaška nedelja: Svaveja uta v znamenju praznovanja 50-letnice

Mislim, da je zelo pomembno, da je Svaveja uta na jormaku, ker je v zadnjih letih z reklamo in promocijo postala ‘trademark’ jormaka, kjer sta dobra glasba in pogostitev. Tudi veliko nemško govorečih pride sem, ker je tukaj slovenska glasba. Ima pa tudi pomen, da se mi Slovenci z uto identificiramo in se tukaj srečamo. Ponudbe na jormaku je veliko, a Svaveja uta je nek trajen faktor na jormaku, tam se srečamo.
Odraščali smo z jormakom in Svavejo uto, kjer preživimo največ časa. Dobro se najemo in kaj popijemo. Vsaj 15 let sem v Svaveji uti tudi kot muzikant, s pokojnim bratom Albertom sva tu igrala dolga leta. Tudi letos smo igrali s Triom Alpe, imamo kitarista iz Labotske doline, ki ga učimo tudi slovenščine in že zna kaj zaigrati. Pridemo v uto, ker se tukaj dobro počutimo in ker srečam ljudi od Železne Kaple pa do Roža. V Svaveji uti sem srečal in dal roko toliko ljudem, da me že boli.
Slovenski jezik umira in če bo šlo tako naprej, bo čez pet ali deset let tudi v cerkvi odpovedal. Tudi takšen šotor, kot je Svaveja uta na jormaku, je lahko majhna protiutež temu razvoju, saj se tam zbirajo ljudje, ki še ohranjajo materni jezik, slovenščino.
Vsaka čast za delo in spodbudo, da postavljate Svavejo uto, in tako še mnogo let!
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