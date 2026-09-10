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Jormaška nedelja: Svaveja uta v znamenju praznovanja 50-letnice

10.9.2026 Pliberk Bleiburg Damijan Smrečnik
Nedelja je bila v Svaveji uti v znamenju praznovanja 50-letnice, tudi letos je ORF oddajal iz šotora. V Svaveji uti so igrali Zgruntani muzikanti, pel je Moški pevski zbor Foltej Hartman. Popoldne je v šotoru nastopila igralka Lara Vouk z monokomedijo Pokržnikov Luka. Zvečer je v Svaveji uti za Vroče ritme poskrbela skupina Kingston. Brez dežja ni pravega jormaka, pravijo. Ta je prišel šele v ponedeljek zvečer in odplaknil 633. pliberški jormak. V Svaveji uti se je jormak že tradicionalno Zaključil z Ansamblom Rosa in geslom »Domov še ne gremo«.

Kaj pravijo gostje ob 50-letnici Svaveje ute na pliberškem jormaku?

Jokej Logar, učitelj
ČirkovčeSchilterndorf

Mislim, da je zelo pomembno, da je Svaveja uta na jormaku, ker je v zadnjih letih z reklamo in promocijo postala ‘trademark’ jormaka, kjer sta dobra glasba in pogostitev. Tudi veliko nemško govorečih pride sem, ker je tukaj slovenska glasba. Ima pa tudi pomen, da se mi Slovenci z uto identificiramo in se tukaj srečamo. Ponudbe na jormaku je veliko, a Svaveja uta je nek trajen faktor na jormaku, tam se srečamo.

Peter Krajger, upokojenec in muzikant
Strpna vasTraundorf

Odraščali smo z jormakom in Svavejo uto, kjer preživimo največ časa. Dobro se najemo in kaj popijemo. Vsaj 15 let sem v Svaveji uti tudi kot muzikant, s pokojnim bratom Albertom sva tu igrala dolga leta. Tudi letos smo igrali s Triom Alpe, imamo kitarista iz Labotske doline, ki ga učimo tudi slovenščine in že zna kaj zaigrati. Pridemo v uto, ker se tukaj dobro počutimo in ker srečam ljudi od Železne Kaple pa do Roža. V Svaveji uti sem srečal in dal roko toliko ljudem, da me že boli.

Pater Andrej Lampret, duhovni pomočnik v Pliberku
PliberkBleiburg

Slovenski jezik umira in če bo šlo tako naprej, bo čez pet ali deset let tudi v cerkvi odpovedal. Tudi takšen šotor, kot je Svaveja uta na jormaku, je lahko majhna protiutež temu razvoju, saj se tam zbirajo ljudje, ki še ohranjajo materni jezik, slovenščino.

Vsaka čast za delo in spodbudo, da postavljate Svavejo uto, in tako še mnogo let!

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