Jormaška nedelja: Svaveja uta v znamenju praznovanja 50-letnice

Pater Andrej Lampret, duhovni pomočnik v Pliberku

Pliberk Bleiburg

Slovenski jezik umira in če bo šlo tako naprej, bo čez pet ali deset let tudi v cerkvi odpovedal. Tudi takšen šotor, kot je Svaveja uta na jormaku, je lahko majhna protiutež temu razvoju, saj se tam zbirajo ljudje, ki še ohranjajo materni jezik, slovenščino.

Vsaka čast za delo in spodbudo, da postavljate Svavejo uto, in tako še mnogo let!