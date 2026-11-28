Slovesno polonezo so maturantke in maturanti naštudirali z Valentino Kunauer iz plesnega studia Kunauer iz Pliberka. Navzoče je pozdravila ravnateljica šole Marija Olip. Za plesno glasbo je skrbel ansambel Die Längdorfer. Tudi letos je bil posebno priljubljen bar z izvrstnimi koktajli, ki so jih pripravljali dijaki šole. Maturanti so poskrbeli tudi za bife s pecivom. V kleti Kulturnega doma je za dobro vzdušje skrbel didžej Maximilian Mathis. Obiskovalce je navdušil tudi zabaven polnočni vložek, pri katerem je sodelovala tudi razredničarka Carina Melcher.
Posebno posrečen je bil maturantski časopis, ki so ga izdali letošnje maturantke in maturanti. V njem so med drugim razkrili, da je njihov razredni moto »V kaosu je svoboda«, zapisali, kje se vidijo čez deset let, in predstavili svoje najljubše profesorje.
Maturantskega plesa se je udeležil tudi minister za kmetijstvo Republike Slovenije Janez Cigler Kralj. Župan Šentjakoba v Rožu Guntram Perdacher mu je ob tej priložnosti razkazal občinsko hišo, ki stoji tik ob Kulturnem domu. Med častnimi gosti so bili še deželnozborski poslanec Franc Jožef Smrtnik, predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Zdravko Inzko, generalna konzulka Slovenije v Celovcu Maja Balant Slobodjanac in direktor Mohorjeve v Celovcu Karl Hren.
Čeprav je bilo letos le dvanajst maturantk in maturantov, je bil ples zelo dobro obiskan, slavje pa je trajalo vse do jutranjih ur. »Prodali smo veliko vstopnic in naredili veliko reklame, še posebej na družbenih omrežjih,« se je dobrega obiska veselila maturantka Julia Pasterk iz Železne Kaple.
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