Slovesno polonezo so maturantke in maturanti naštudirali z Valentino Kunauer iz plesnega studia Kunauer iz Pliberka. Navzoče je pozdravila ravnateljica šole Marija Olip. Za plesno glasbo je skrbel ansambel Die Längdorfer. Tudi letos je bil posebno priljubljen bar z izvrstnimi koktajli, ki so jih pripravljali dijaki šole. Maturanti so poskrbeli tudi za bife s pecivom. V kleti Kulturnega doma je za dobro vzdušje skrbel didžej Maximilian Mathis. Obiskovalce je navdušil tudi zabaven polnočni vložek, pri katerem je sodelovala tudi razredničarka Carina Melcher.