Družinsko petje se je vrnilo na Radiše

Glasbena referentka KKZ Mirjam Kuchling se je uvodoma vsem sodelujočim družinam zahvalila, da »so se opogumile in svoje petje delile z nami.« Brata Niko in Simon Boštjančič sta o svoji glasbeni vzgoji v družini povedala: »Vedno smo že peli,« in dodala, da pojeta tudi v MePZ in MOPZ Bilčovs. Niko je pred pesmijo Dekle moje, pojdi z menoj, omenil, da še nima dekleta in se mu lahko kakšna po koncertu pri­druži. Prvič se je KKZ zgodilo, da se je za sodelovanje spontano odločila navzoča družina. »Prišli smo iz radovednosti, pa tudi zato, ker v Mozirju naslednjo nedeljo organiziramo 28. družinsko petje,« je povedal oče Jure Repenšek, ki je zapel skupaj z ženo, sinom in hčerko. Skupina Sanje s Suhe je začela skupaj nastopati pred desetimi leti, vodi jo Engelbert Logar. Začeli so z nastopi v cerkvenem okolju, sledila so vabila v Slovenijo, po Avstriji in v Italijo. »Pojemo širok repertoar, cerkveno, jazzovsko in popularno glasbo, v prvi vrsti slovensko,« je pred nastopom povedal pevec in basist Simon Kogelnik, ki je pokazal za samouka zavidljiv, celo virtuozen nivo obvladovanja kontrabasa.