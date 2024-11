Družina Smrtnik poje: Smrtniki pridejo še v Pliberk

»Kot lastovka se vračam tja, kjer sem nekoč bil doma,« je na nedeljskem koncertu družine Smrtnik v nabito polnem Domu glasbe v Celovcu pred približno 700 ljudmi zapel Kvintet bratov Smrtnik. Pevci se slej ko prej zelo domače počutijo na odru, kar lahko potrdijo tudi obiskovalke in obiskovalci koncerta pod geslom »Družina Smrtnik poje« v Celovcu in pred tem v petek v Hiši kulture v Železni Kapli, v domači občini Smrtnikovih. Odlično se na odru počutijo tudi Dekleta Smrtnik, ki so imela zamisel za ta koncert. Skupaj z glasbenim virtuozom Tomažem Boškinom in violinistko Brigitte Komposch so navdušile publiko, ki se je odzvala s stoječimi ovacijami. Pred koncertom so predstavile tudi tri nove videospote, ki so nastali v sodelovanju s snemalcem Mihom Dolinškom in Tomažem Boškinom. (ogledate si jih lahko na Youtubu pod vzdevkom Dekleta Smrtnik) Poleg Deklet Smrtnik in Kvinteta Smrtnik so nastopili še posamezni družinski sestavi in skupina Kärtntner Viergesang. S pravo dozo humorja je večerni koncert vodil moderatorski trio: Štefan, Alina in Lara Smrtnik. Čutiti je bilo tudi kanček žalosti, saj je bilo slišati, da Kvintet s tem koncertom zaključuje svojo uspešno pevsko kariero. Ali bodo le še kdaj stopili na oder? Ob koncu pevske manifestacije v Domu glasbe se je namreč pevec kvinteta Franc Jožef Smrtnik zahvalil glasbeniku Tomažu Boškinu za sodelovanje v preteklosti in prav za ta koncert ter mu ob tem dejal, da upa »da bomo še velikokrat kaj naredili s teboj«. Za vse oboževalce Kvinteta in Deklet Smrtnik pa imamo vsekakor še dobro novico: koncert bodo ponovili v Pliberku, in sicer 29. decembra 2024 v kulturnem domu. Priporočamo, da si hitro zagotovite vstopnice, minula koncerta sta bila hitro razprodana. Damijan Smrečnik