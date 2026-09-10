»Domača hrana, pojedina in prigrizek«

Krompir ali hrušče, kakor mu pravijo v Rožu, ima svoj praznik v Bilčovsu od leta 2011. Tedaj sta gostilničar Hanzi Ogris in slovensko Društvo za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi tam priredila postajo Svetovnega festivala praženega krompirja. Iz tega je nastal občinski praznik, na katerem se s stojnicami s kulinarično ponudbo predstavljajo društva iz občine. Reden gost na prazniku je že omenjeno Društvo za priznanje praženega krompirja kot samostojne jedi, ki ga od leta 2025 vodi Alojz Gregorčič.
Po besedah župana Antona Safrona (GL) občinski praznik vsakič na novo pokaže bistvo Bilčovsa, ki je v »dvojezičnosti«, a tudi v »povezanosti, skupnosti, tradiciji in veselju do življenja.« V nemščini in slovenščini je skozi 14. praznik krompirja vodil Rupi Gasser, ki je poskrbel za odo tej na videz skromni poljščini: »Nemško ime za krompir pride od italijanske besede za tartufe, ki prav tako uspevajo pod zemljo. Ime je dobil po eni nadražjih gliv sveta. Vse razloge bi imel za prevzetnost, a krompir ostaja prizemljen, predvsem pa vsestransko uporaben. Tolaži nas kot pire, nas spremlja v solati, nas navdušuje kot ocvrt ter pečen ali pražen rešuje nedeljsko kosilo. Je verjetno edino živilo, ki je hkrati domača hrana, slavnostna pojedina in prigrizek.«
Za kulturni program je najprej poskrbelo domače društvo Bilka z nastopom otroškega zbora Bilkice pod vodstvom Joška Boštjančiča, sledile so pesmi MoPZ Bilka, ki ga vodi Christian Laußegger. V nadaljevanju je občinstvo zabaval ansambel Die Kaiser iz Kotmare vasi. Kot poudarja Marija Weber-Ogris, predsednica SPD Bilka, je praznik krompirja tudi »priložnost, da se društva v občini bolje spoznajo in družijo, saj vsako med letom dela svoj program, tukaj pa skupnega«. Skupna je tudi društvena tombola, na kateri je 1. nagrado, električno kolo iz kolesarske trgovine Petermann v Kotmari vasi, osvojil Nikolaj Voglauer.
Med otroki in mladimi je največ navala imela stojnica gasilcev, na kateri so zastonj ponujali nabodala s spiralnim ocvrtim krompičkom. Prvič se je letos z lastno stojnico predstavil Dominik Krušic, p. d. Rupij iz Velinje vasi. Najdlje v noč ima na prazniku odprta stojnica parkljev iz Velinje vasi. Njihov član je tudi 30-letni Michael Krušic z Muškave: »Nekaj naših članov si je vzelo dopust za ponedeljek, drugi pa gremo zaspani v službo.«
Šestič moderiram to fešto, kar rad naredim. Začeli smo z mednarodnim praznikom krompirja, nato pa se je iz tega razvila samostojna prireditev. Za občino in za vsa društva v njej je to nekaj posebnega. Na eni strani je to izziv, na drugi strani pa imamo društva dobre prihodke s praznikom. Moja najljubša jed iz krompirja pa je krompirjev močnik, ki ga ponujamo na stojnici Bilke.
Letos v Bilčovsu pražimo okoli sto kilogramov krompirja sorte bellarosa. Pridelan je bil na lastni društveni njivi, na kateri sadimo med 15 in 20 sort krompirja. Naša njiva ima posebno ime, reče se ji znanstveno-raziskovalna postaja, saj na njej raziskujemo, kateri krompir je je najboljši za praženje. Bellarosa je starejša sorta, ki je v preteklosti že zmagala na ocenjevanju praženega krompirja. Letos v tem sušnem obdobju se je izredno dobro izkazala. Kožica je dozorela, da je primerna tudi za ozimnico. Naše geslo pa se glasi: Ali je droben ali je debel, mi imamo vedno krompir, torej srečo.
Na naši stojnici ponujamo domače dobrote z naše kmetije pri Rupiju. Vsega malo, suho meso in kruh, ampak seveda danes je tema krompir, hrušče. In smo tudi mi sami krompir zasadili na kakih tisoč kvadratnih metrih, teden dni pred praznikom pa izkopali iz zemlje. Zasadili smo sorto ditta, gre za sorto, ki je dobra za skoraj vse jedi. Deloma zaradi suše, ki pa pri nas ni bila tako huda kot drugod, deloma pa zato, ker ne uporabljam umetnih gnojil, je letos naš krompir malo manjši kot običajno. Tudi krme za govejo živino je letos manj, a ker nimamo več toliko živine kot še pred desetimi letimi, zdaj nimam skrbi, da bi je zmanjkalo.
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