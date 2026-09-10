»Domača hrana, pojedina in prigrizek«

Dominik Krušic (29), kmet in agronom, p. d. Rupij

Velinja vas Wellersdorf

Na naši stojnici ponujamo domače dobrote z naše kmetije pri Rupiju. Vsega malo, suho meso in kruh, ampak seveda danes je tema krompir, hrušče. In smo tudi mi sami krompir zasadili na kakih tisoč kvadratnih metrih, teden dni pred praznikom pa izkopali iz zemlje. Zasadili smo sorto ditta, gre za sorto, ki je dobra za skoraj vse jedi. Deloma zaradi suše, ki pa pri nas ni bila tako huda kot drugod, deloma pa zato, ker ne uporabljam umetnih gnojil, je letos naš krompir malo manjši kot običajno. Tudi krme za govejo živino je letos manj, a ker nimamo več toliko živine kot še pred desetimi letimi, zdaj nimam skrbi, da bi je zmanjkalo.