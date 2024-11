Dobrodelni koncert za žrtve poplav v Bosni in Hercegovini: Preplet kultur za dober namen

Amina Majetić je uvodoma poudarila, da gre za »večer v znamenju dveh kultur, bosanske in slovenske«, a tudi to, da se je pri organizaciji dobrodelne prireditve srečala z »ozkoglednostjo, ki je danes ne bi pričakovala«. Kaj konkretnega o tem organizatorka ni želela povedati, razen tega, da bi nekateri želeli, da slovenska in bosanska kultura ostaneta vsaka zase in se skupaj ne predstavljata niti za dober namen. »To me je malo presenetilo, a sem še toliko bolj hvaležna, da je bilo toliko ljudi pripravljenih sodelovati in pomagati. V dvorani je bila res lepa in pozitivna atmosfera, na odru pa so se prepletali literatura, glasba in ples obeh kultur, kar je bil poleg zbiranja sredstev tudi namen prireditve.«