Dobrla vas: Branje, petje in vernisaža

Slovensko prosvetno društvo Srce je včeraj, 14. januarja 2022, vabilo v Kulturni dom na literarno-umetniški večer. Pisatelj Felix Kucher je bral odlomke iz svojih romanov »Kamnik« in »Sie haben mich nicht gekriegt«. Na ogled so bile slike umetnice Monike Gojer. Večer je glasbeno olepšal Kvartet »Nomos«. Moderacijo in predstavitev avtorja je prevzel Daniel Sturm. Predstavil je tudi umetnico Moniko Gojer, ki se zaradi bolezni ni mogla udeležiti prireditve. Med gosti so bili član predstojništva kmetijske zbornice Marjan Čik, predsednica SPD Srce Gitti Neuwersch, Paula Schein-Kontschitsch, Silvia Visočnik in številni drugi.