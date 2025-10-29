Dober večer, sosed  v skupni domovini

Rudi Vouk, odvetnik in avtor knjige 70 let člen 7

(…) Letos praznujemo 70 let državne pogodbe, 70 let člena 7, in za rojstni dan si pravzaprav želiš darilo. Seveda bi si tudi mi, Koroški Slovenci, ob tem jubileju želeli darilo – da bi pri uresničevanju 7. člena dosegli večji napredek. Žal pa iz tega darila ni postalo nič. Razen ene izjeme . Tukaj v Dobrli vasi smo dobili pet dvojezičnih krajevnih tabel. (…)

(…) Če sem prej govoril o akciji na Peršmanu in o tem, da je potrebno opravičilo. Najmanj, kar bi si kot simbolično opravičilo pravzaprav lahko predstavljal, je, da se v spomin na žrtve nacizma, na družine, ki so bile deportirane, ki so bile izseljene, da se v vseh tistih krajih, ko so takrat točno vedeli, kje morajo iskati Slovence, da se v vseh tistih krajih spet postavijo dvojezični napisi. V Dobrli vasi, v naši občini, bi ta kraj, med drugim, na primer, bila Metlova.(…)

(…) Za področje uradnega jezika je občina Dobrla vas izvrsten primer. Pri nas imamo sicer dvojezično tablo. Ampak pravice, da bi slovenščino uporabljali kot uradni jezik, pa nimamo. To pravico imajo pri nas samo Lovančani, Mokrijani in Dvorčani, vsi ostali pa ne. Absurd, da bolj absurdno ne gre. Podobno situacijo imajo v sosednjem Škocjanu. V sosednji Galiciji je še nekoliko drugače, tam sploh nimajo pravice do slovenščine kot uradni jezik, lahko pa slovenščino uporabljajo pred sodiščem v Železni Kapli. Ampak mi tega v Velikovcu spet ne smemo, pred deželnim sodiščem v Celovcu pa itak ne. Člen 7 glede uradnega jezika niti približno ni izpolnjen. (…)

(…) Kratko sem omenil enakopravnost v zastopstvu na političnem, gospodarskem in kulturnem nivoju. Tukaj se je v zadnjem času seveda nekaj izboljšalo. Prej je bilo nepredstavljivo, da bi Slovenec bil koroški škof, da bi Slovenec postal mednarodno priznan diplomat in vodja poslanske delegacije, da bi Slovenci dobili najvišje kulturne nagrade. Pred kratkim bi bilo skorajda nepredstavljivo, da bi dobrolski župan v javnosti govoril slovensko. Tudi to se je, hvala bogu, spremenilo. Še zmeraj pa nismo tako daleč, da bi jaz lahko šel na občinski urad in vedel, da je tam nek uradnik, s katerim se lahko pogovarjam slovensko, ki mi bo napisal odločbo v slovenščini. To je treba urediti! Namesto tega imamo še vedno neke čudne bitke – kot so se pred kratkim dogajale pri Peršmanu – in se še vedno dogaja, da nam mažejo dvojezične table, namesto da bi bili ponosni na to dvojezičnost.

In o zadnji točki člena sedem, o tem, da je treba prepovedati organizacije, ki merijo na to, da bi nam odvzele naše pravice. Kaj naj rečem? Vsi vemo, da se to nikoli ni zgodilo. Ampak če govorimo o državni pogodbi, to ni samo člen 7; to je, kot sem včeraj omenjal na Dunaju, tudi člen 9, ki predvideva, da je treba odstraniti vse sledove nacizma. Vse »sledove«. In ti sledovi so pri nas še vedno vidni: v odpravi obveznega dvojezičnega šolstva, v ortstafelšturmu, v restrikcijah pri uradnem jeziku in v tem, da slovenščina še vedno ni tisti enakopravni jezik, kot bi morala biti.

Objavljeni so odlomki iz govora

Rudija Vouka na prireditvi »Dober večer, sosed« v Dobrli vasi