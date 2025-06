Fotografije protestov in akcij so le utrinki – delček širšega prizadevanja, ki se je dogajalo na Koroškem, v Gradcu, na Dunaju in drugje. Morda se bo kdo na kateri od fotografij prepoznal ali pa se šele zdaj znova spomnil, da je takrat sodeloval na demonstraciji. A teh nekaj slik nikakor ne more zajeti celotne zgodbe.