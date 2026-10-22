Absurdno zabavna Afera grški jogurt

Afera grški jogurt, igrani dramolet z lutkami za mladino in odrasle, je imel v kulturnem domu premiero v soboto, 17. oktobra. Navzoče občinstvo je skupina z lutkami in igro med drugim popeljala v novo pandemijo, v kateri se duš in teles zemljanov polasti grški jogurt, na uro kemije in fizike, na zasedanje Varnostnega sveta organizacije Združenih narodov in na tekmo med Brazilijo in Španijo na svetovnem prvenstvu v nogometu v ZDA. Mentorici Lutke Srce 2 sta Gitti Neuwersch in Roswitha Stern, pod režijo in besedilo se podpisuje Matevž Gregorič, lutke pa je oblikovala Mateja Šušteršič. Po besedah režiserja so »vse ključne ideje za prizore prispevale igralke in igralci na seminarju v Ankaranu, meni je preostalo le, da te ideje pretvorim v besedilo in scenarij«. Na trenutke je to besedilo na ravni zahtevnosti maturitetnega izpita iz kemije in fizike, a so ga Elena Hobel-Podrečnik, Gabrijel Mischitz in Helena Stern suvereno podali brez najmanjših težav.
Za predstavo Afera grški jogurt lahko mirno zapišemo, da se iz skromnih začetkov razvije v iskrivo duhovito in aktualno gledališko doživetje. Posebej med javljanjem v živo med oddajo Koroška, dober dan z moderatorko Magdaleno Kordesch-Riegler, ko predstavniki Rusije, Kitajske, Velike Britanije in Italije na izredni seji Varnostnega sveta OZN razlagajo ukrepe proti pandemiji grškega jogurta v njihovih državah. Oglašanje s svetovnega prvenstva v nogometu pa z intervencijo proti rdečemu kartonu Špancev začini Trump v kletki.
Igralke iz Žitare vasi imamo tudi kooperacijo z Železno Kaplo, s katero januarja pripravljamo premiero mjuzikla. A oni niso šli v Ankaran, tako da smo se igralke, ki se tukaj zastopimo z ljudmi, pridružile dobrolski skupini Lutke Srce 2. Pri šolskem zboru Slovenske gimnazije sem zraven od prvega razreda, pojem pa tudi pri ženskem zboru v Žitari vasi. Sem samouk na kitari, vzornik je moj oče Paul Stern, ki se je tudi sam naučil igranja, zlaganja pesmi in aranžmajev.
Hodim v srednjo šolo v Dobrli vasi, v prostem času se v Globasnici učim igranja harmonike, rad pa igram tudi nogomet z bratrancem. Lutkovni skupini Srce 2 sem se pridružil pred dvema letoma, najbolj všeč mi je naša zadnja predstava Afera grški jogurt. V predstavi nimam besedila, oziroma se oglašam kot grški jogurt. Ko sem bil majhen, sem želel postati kmet, saj imamo doma kmetijo s kravami, svinjami in kokošmi, zdaj pa ne vem točno, kaj bom po srednji šoli.
Moja je bila glavna ideja o pandemiji grškega jogurta, o tem, kaj bi bilo, če bi grški jogurt oživel. V Ankaranu smo iz te in nekaj drugih idej naredili igro. Besedilo zanjo je režiser Matevž napisal po Ankaranu. V predstavi igram novinarja Mišico, zdravnika, pa tudi govorim lutko Donalda Trumpa, ki se dvakrat pojavi. Ko sem bil majhen, sem želel postati paleontolog, a se mi danes to zdi precej nerealistično zaradi samo treh študijskih mest v Avstriji. Obiskujem Slovensko gimnazijo, v prostem času pa rad ribarim, plezam po drevju in rišem.
Lutkovni skupini v Dobrli vasi sem se pridružila pred osmimi leti. Ta predstava je zelo drugačna, ker smo zdaj nova skupina z drugimi ljudmi. Zdaj smo veliki in več razumemo, tako da je ta predstava imela drugo tematiko in tudi politično je bila drugačna. Izgovorjavo besedila, ki je bilo gotovo sredi septembra, smo vadili z lektorjem Martinom Vrtačnikom. Hodim pa na turistično šolo v Beljaku.
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