Absurdno zabavna Afera grški jogurt

Afera grški jogurt, igrani dramolet z lutkami za mladino in odrasle, je imel v kulturnem domu premiero v soboto, 17. oktobra. Navzoče občinstvo je skupina z lutkami in igro med drugim popeljala v novo pandemijo, v kateri se duš in teles zemljanov polasti grški jogurt, na uro kemije in fizike, na zasedanje Varnostnega sveta organizacije Združenih narodov in na tekmo med Brazilijo in Španijo na svetovnem prvenstvu v nogometu v ZDA. Mentorici Lutke Srce 2 sta Gitti Neuwersch in Roswitha Stern, pod režijo in besedilo se podpisuje Matevž Gregorič, lutke pa je oblikovala Mateja Šušteršič. Po besedah režiserja so »vse ključne ideje za prizore prispevale igralke in igralci na seminarju v Ankaranu, meni je preostalo le, da te ideje pretvorim v besedilo in scenarij«. Na trenutke je to besedilo na ravni zahtevnosti maturitetnega izpita iz kemije in fizike, a so ga Elena Hobel-Podrečnik, Gabrijel Mischitz in Helena Stern suvereno podali brez najmanjših težav.