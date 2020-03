Dunaj Tudi letos se je na Dunaju spet odvijala mednarodna konferenca županov (NOW). Na sedmem srečanju NOW so se sestali župani in županje, mladina ter eksperti in ekspertinje iz 30 držav.

Udeleženci se ob tej priložnosti izmenjavajo o idejah in iniciativah, ki naj krepijo socialno povezanost na lokalni ravni. Tema letošnje konference, ki sta jo organizirali iniciativa Act.Now in mesto Dunaj, je bila »Prostor za srečanje – premaganje razcepitve«. Konferenca nudi prostor za srečavanje ljudi z različnimi kulturnimi, socialnimi in verskimi izvori. Predstavili so 20 projektov dobre prakse in ponudili 24 delavnic za uresničevanje idej v praksi. Konferenca je bila pod častnim pokroviteljstvom zveznega predsednika Alexandra Van der Bellna. Prva govornika sta bila Doris

Schmidauer in soustanovitelj Act.Now André Heller.

Župani in županje so v sklopu konference pripovedovali o svojem vsakdanu, kjer napadi in celo smrtne grožnje niso neobičajni. Lokalni politiki in političarke iz Libanona, Nemčije, Italije in Slovenije so poročali o svojih izkušnjah z etničnimi konflikti, desničarskem populizmu in sovražnem govoru. Fokus pa je bil na tem, kaj bi radi spremenili v prihodnosti.

Eden izmed govornikov je bil nekdanji nemški deželni svetnik Tjak Bartels. Bartels se že dolga leta zavzema za integracijo beguncev in begunk. Prizadeval se je za ustanovitev izobraževalne ustanove na kraju, kjer so v času nacionalsocializma vkorakali nacisti. Angažma Bartelsa je naletel na odpor.

Isabella Conti je županja mesta San Lazzaro di Savena v severni Italiji. Uporabljala je zasečeno in prazno Mafia-vilo za nastanitev beguncev. Nato so jo po socialnih medijih ostro napadli simpatizanti stranke Lega Nord, ki ji predseduje Matteo Salvini in je zbirališče desničarskih skrajnežev.

Mohammad Saadie, predsednik več občin v severnem Libanonu, se je zapisal boju proti korupciji. Država ima več kot 30 strank in ustvarjati transparenco ni enostavno. Saadie je prepričan, da morajo prebivalci vedeti, kaj se zgodi z javnimi sredstvi. Zato potekajo v njegovih občinah finančne odločitve transparentno – med drugim s prenosi sej občinskega sveta v živo.

Regina Arant dela kot postdoctoral fellow na departmaju za psihologijo in metode na Jacobs University v Bremnu. Znanstvenica pravi: »Na konferenci mi je posebno všeč, da se ljudje družijo in predstavijo projekte, s katerimi je mogoče krepiti empatijo.« In dalje: »Vprašati se moramo, kaj je sploh raznolikost. Pogosto se v tem sklopu govori o migraciji ali verski pripadnosti, toda k temu spada še mnogo več. Na primer starost in vloge spola ali seksualna usmerjenost in premožnost.«

Županja Isabella Conti se posebej zavzema tudi za to, da se mladino obsežno informira o zgodovini fašiszma. To dejanje vidi kot prevencijo in poziv proti sovražnosti in hujskanju: »Moramo mladini povedati, kaj se je zgodilo, če nočemo, da se ponovi. Zaradi tega se peljem z dijaki in dijakinjami aprila v Auschwitz, da vidijo z lastnimi očmi, kaj se je tam dogajalo. Če se dogajajo takšne grozote, je le-te nekdo povzročil. Zato moramo nastopati proti nasilju, proti sovražnemu govoru. Tudi v socialnih medijih.«

Manuela Kohlbacher je predstavila na konferenci svoj projekt »Engagierte Stadt Forst (Lausitz)« (»Angažirano mesto Forst (Lužica)«), v sklopu katerega so ustanovili lokalno mrežo za begunce in begunke (FlüNet), ki se bavi poleg integracije s temami kot angažma občanov ter povezovanje in ustvarjanje iniciativ itd. Kohlbacher meni: »Rabimo prostore, v katerih lahko kontroverzno diskutiramo. V katerih si lahko ogledamo stvari z drugega zornega kota, iz vidika begunke, ali iz vidika nekoga, ki dela na gradbišču. Različni ljudje imajo različne strahove in to je tudi razumlijvo.«

Mednarodna konferenca za župane in županje NOW je takšen prostor. Združevanje ekspertov iz različnih panog, iz teorije in prakse, s posebnim fokusom na primerih dobre prakse omogoča nastajanje kreativnih idej in poti za prihodnost.