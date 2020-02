Vrba » THE GOLDEN 20’s – odhod v zlato prihodnost« je bilo geslo letošnjega maturantskega plesa Slovenske gimnazije. Ritmi zlatih dvajsetih let prejšnjega stoletja, moda iz tega obdobja, jazz glasba in podobno bodo v ospredju večera, bi si marsikdo mislil.

Maturantke in maturanti Slovenske gimnazije pa so se na letošnjem plesu gibali v dveh sferah – v zlatih dvajsetih letih 20. stoletja ter v dvajsetih letih 21. stoletja.

Že za polonezo je bila velika dvorana v Casineumu v Vrbi nabito polna – maturantke in maturanti so prvo nalogo opravili zelo dobro. Kot že mnoge maturantske letnike pred njimi je tudi aktualne maturante pripravil plesni učitelj Gregej Krištof.

Navzoče sorodnike, prijatelje, učitelje, nekdanje učence in častne goste sta v imenu maturantov pozdravila Daniel Trampusch in Helena Zakeršnik in povedala bodrilne besede o zlati prihodnosti maturantk in maturantov: »Kot najpomembnejše pa smo obrnili nov list življenja – postali smo odrasli. Čas je, da spoznamo, kaj si želimo v življenju početi, za kaj se želimo izobraziti.«

Zahvalila sta se staršem in profesorjem in ugotovila: »Vsak izmed nas je odrastel v svojo osebnost in vsak izmed nas je unikaten.« Spregovorili so še direktorica Zalka Kuchling, oče maturanta Hanzi Wuzella in Magdalena Kulnik, razredničarka 8.A razreda ter Nikoline Poljski, razredničarka 8.B razreda.

Polnočni vložek, ki so ga maturatni pripravili s plesno učiteljico Valentino Kunauer, pa je bil pravi dvoboj dvajsetih let 20. in 21. stoletja.

Maturantom, ki so tako dobro pripravili in izpeljali ples, pa tudi zrelostni izpit ne bi smel biti večja ovira v zlato prihodnost.