Trata V soboto, 6. decembra, je v izjemno okusno in privabljivo okrašeni dvorani pri Cingelcu na Trati praznoval Roman Verdel z družino, prijatelji, znanci, kulturniki in pevci svojo 60-letnico. Prišel je tudi Bruno Petrischek, sicer dober dan mlajši, a po izobrazbi in poklicu Romanov sopotnik od graških študentskih let naprej vse do danes. Na odru pri Cingelcu se je odvijal pester spored, v katerem je igrivo in polno humorja ter dovtipov, tudi z nastopom znanega kabaretista Helfrieda alias Christiana Hölblinga, bil odslikan lik človeka, ki je kot ustanovitelj ansambla Drava in Moškega zbora SPD »Borovlje« odločilno zaznamoval razvoj in vzpon slovenskega kulturnega življenja v Borovljah in okolici. Ki se je vključil v klubsko delo slovenskih študentov v Gradcu in po vrnitvi nazaj na Koroško kot učitelj glasbe in slovenščine na Slovenski gimnaziji in Slovenski glasbeni šoli na Koroškem in nato kot njen ravnatelj opravlja dragoceno poslanstvo izobrazbe in kulturnega dela. Pomemben del tega delovanja sta tudi Dvojezični vrtec in varstvo »Jaz in Ti-Du und Ich« v Borovljah, ki mu predseduje. Kot homo politicus se je vključil v slovensko samostojno politično gibanje in danes kot mestni svetnik Volilne skupnosti Borovlje vodi občinski referat za gradnjo in promet. Komorni zbor Borovlje in Selski mešani zbor, ki ju vodi na visoki ravni, sta prav tako sodelovala kot Rožanski muzikantje, Ansambel, trio Drava in povezovalca Tatjana in Niko.