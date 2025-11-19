Zavedati se moramo, kako dragocena je celovška slavistika

Če je slavistika biser – kot je dejala Anna Ogris – potem je na nas, da poskrbimo, da se svetlika in žari. Zato jo moramo postaviti v pravo luč. Občutek imam, da tisti, ki so že kdaj prestopili prag celovške slavistike, dobro vedo, kako dragocena in posebna je. Tisti, ki stika z njo še niso imeli, pa jo pogosto opazujejo z določeno mero strahu ali negotovosti. Kako bi se to lahko spremenilo, presega mojo domišljijo. Mislim pa, da je pomembno tudi za nadaljnjo ohranjanitev slavističnega inštituta v Celovcu, da se nekako najde prava pot, saj, kakor mi je v intervjuju povedala Anna Ogris: »Takšne bisere moramo ohraniti – za nas in pa tudi za bodoče generacije.«