Zakaj si policija sama prepove slovenščino?

O nesreči so poročale tudi Novice. Pri delu za slovenski medij na Koroškem pa sem tudi ob tem primeru znova doživel, da je slovenščina v tej deželi vse prej kot enakopraven jezik. Novice so sicer tednik, ki izhaja v tiskani obliki in ima stalne naročnike. Če čas dopušča in se ponuja tema, se trudimo pripraviti tudi kakšno poročilo v obliki videa, ki ga objavimo na portalih Novic na družbenih omrežjih. Ti videoprispevki se lahko hitro razširijo tudi po Sloveniji, saj družbena omrežja meja ne poznajo. Izrecna želja koroške policije je bila, da za nesrečo izvedo tudi prebivalci Slovenije, zaradi česar sem tudi o nesreči pripravil videoporočilo, ki ima 30.000 ogledov. To bi morda lahko pomagalo ozaveščati ljudi iz Slovenije, sem si mislil.