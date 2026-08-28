Zakaj si policija sama prepove slovenščino?

Minuli torek smo od koroške policije izvedeli, da je izsledila voznika, ki je v jutranjih urah 9. avgusta v Strpni vasi v občini Globasnica povozil 20-letnika in nato pobegnil. Če so se ljudje v zadnjih tednih srečali v Podjuni, je pogovor skoraj vedno nanesel tudi na to prometno nesrečo, širile so se razne govorice. Dobro je, da je policija dobila domnevnega povzročitelja nesreče. Gotovo je bilo za to potrebno precej raziskovalnega dela.
Koroška policija je storilca iskala tudi v Sloveniji. Ker je meja v neposredni bližini kraja nesreče, je bila po mnenju policije ena od možnosti, da je bil voznik in storilec iz Slovenije, se po nesreči vrnil domov, morda tam skril avtomobil.
O nesreči so poročale tudi Novice. Pri delu za slovenski medij na Koroškem pa sem tudi ob tem primeru znova doživel, da je slovenščina v tej deželi vse prej kot enakopraven jezik. Novice so sicer tednik, ki izhaja v tiskani obliki in ima stalne naročnike. Če čas dopušča in se ponuja tema, se trudimo pripraviti tudi kakšno poročilo v obliki videa, ki ga objavimo na portalih Novic na družbenih omrežjih. Ti videoprispevki se lahko hitro razširijo tudi po Sloveniji, saj družbena omrežja meja ne poznajo. Izrecna želja koroške policije je bila, da za nesrečo izvedo tudi prebivalci Slovenije, zaradi česar sem tudi o nesreči pripravil videoporočilo, ki ima 30.000 ogledov. To bi morda lahko pomagalo ozaveščati ljudi iz Slovenije, sem si mislil.
Ker delam za slovenski medij na Koroškem, je samoumevno, da si za svoje prispevke poiščem slovenskogovoreče sogovornike in sogovornice. Za video o nesreči sem koroško policijo prosil za izjavo v slovenščini, saj vem, da imajo osebo, ki bi bila zmožna dati izjavo tudi v slovenščini. Kmalu sem izvedel, da to ni mogoče, ker pač policija za medije govori le v nemščini. Vprašal sem tudi, zakaj je tako, vendar do danes nisem dobil odgovora. Izjavo za video v nemščini sem takoj dobil brez vsakršnih težav, za prispevek sem ga moral pač sam prevesti v slovenščino.
V primeru nesreče v Strpni vasi je bila policija uspešna. Storilec bo kaznovan in bo moral odgovarjati za svoje dejanje. Policija je v tem primeru upravičeno pogledala tudi čez mejo. Morda bi bilo dobro, če bi znala čez mejo pogledati tudi pri jeziku. Če lahko slovenščina pomaga pri preiskavi, ni razloga, da bi si drugi deželni jezik pri komunikaciji z javnostjo sama prepovedala.
Iz rubrike Komentar preberite tudi