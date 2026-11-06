Zakaj in kako se spominjamo?

Predvsem po zaslugi posameznikov, kot je zgodovinarka Brigitte Entner, ki je z dolgoletnim raziskovalnim delom bistveno prispevala k temu, da so številne žrtve nacističnega preganjanja na Koroškem ponovno dobile svoja imena in svoje mesto v zgodovinskem spominu. Kdo, če ne Brigitte Entner, si zasluži Rizzijevo nagrado za svoje delo? Brez njenega raziskovalnega in ozaveščevalnega dela marsikatere zgodbe žrtev danes verjetno ne bi poznali, marsikatero obeležje pa ne bi dobilo svoje vsebine in pomena. Medtem smo znova obeležili 10. oktober. Po številnih občinah so korakali sprevodi z zastavami, dežela pa je praznik kot običajno proslavila z veliko slovesnostjo v deželnem dvorcu v Celovcu, kjer v središču dvorišča stoji obeležje »Stätte der Kärntner Einheit«, posvečeno koroškemu plebiscitu 10. oktobra 1920. Simbolika je tudi v tem, kje spomenik stoji: v središču vasi ali mesta, kjer je del vsakdanjega javnega prostora, ali skrit nekje na pokopališču, kamor zaide le malokdo. Po trenutnem stanju raziskav je bilo med letoma 1938 in 1945 na Koroškem in z območja Koroške približno 10.000 ljudi žrtev nacističnega nasilja. Spomin na te žrtve ne sme biti odvisen zgolj od zavzetosti posameznih zgodovinarjev, svojcev in društev, temveč mora postati tudi odgovornost občin in dežele. Te bi morale in bi lahko naredile več, da bi preprečile pozabo. Zakaj se moramo tega spominjati še po 81 letih? Ker se zgodovina ne začne v trenutku, ko nekoga odpeljejo od doma, temveč veliko prej – ko družba dopusti, da nekdo postane manj vreden od drugega. Takrat se moramo oglasiti, ne šele desetletja pozneje postavljati spomenike.