Vsakih 1000 ur se poškoduje 36 nogometašev

Na tekmi 12. julija, kjer sem tekmoval za DSG Ledince, sem se brez večjega kontakta nasprotnika zataknil v travi in začutil, kako se je koleno zvilo in zaslišal sem glasen pok. S tem se je začela dolga pot rehabilitacije. Na večer poškodbe sem se spomnil mnogih prijateljev, ki so doživeli enako usodo in so trenutno na poti okrevanja. Na primer soigralec iz Ledinc Benjamin Ressmann (križna vez), mladi in nadarjeni igralec iz Pliberka Luka Lesjak (meniskus) ali bivši sošolec in nogometaš DSG iz Sel Nicola Mak (križna vez). Želim vam vsem dobro in hitro okrevanje! Ob tem pa na koroških zelenicah opažam, da imajo trenerji sicer znanje o nogometnih elementih, primanjkuje pa razumevanja fiziologije nogometaša, kar bi bilo prav tako nujno vplesti v trening. To velja še posebej v vaških klubih in pri naraščaju, kjer je precej trenerjev še vedno brez licence. Tu vidim nalogo Avstrijske nogometne zveze (ÖFB), ki mora zahtevati, da mora vsak, ki trenira igralce – še posebej mlade – imeti licenco. Prav tako pa morajo na trenerskih tečajih trenerjem pokazati vsaj osnove fiziologije in jim približati pomen preventivnega treninga, da se zmanjša tveganje za hujše poškodbe.