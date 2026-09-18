Vsakih 1000 ur se poškoduje 36 nogometašev

V študiji »Epidemiologija poškodb pri moškem profesionalnem in amaterskem nogometu (1. del)«, ki je bila objavljena leta 2023 v reviji Journal of Clinical Medicine, so znanstveniki ugotovili, da se na nogometni tekmi, vseeno ali na amaterski ali profesionalni ravni, poškoduje povprečno 36 oseb na 1000 ur. S tem nogomet prevladuje ne samo na ravni globalne priljubljenosti, temveč tudi v tveganju poškodb. V študiji »Epidemiologija poškodb sprednje križne vezi pri nogometu« (Waldén, M., 2011) so spoznali, da verjetnost, da si nogometaš na tekmi strga sprednjo križno vez, leži pri 0,063 %. In, no, ja, ravno ta »jackpot« sem jaz zadel, poleg tega sem si tudi še strgal meniskus.
Na tekmi 12. julija, kjer sem tekmoval za DSG Ledince, sem se brez večjega kontakta nasprotnika zataknil v travi in začutil, kako se je koleno zvilo in zaslišal sem glasen pok. S tem se je začela dolga pot rehabilitacije. Na večer poškodbe sem se spomnil mnogih prijateljev, ki so doživeli enako usodo in so trenutno na poti okrevanja. Na primer soigralec iz Ledinc Benjamin Ressmann (križna vez), mladi in nadarjeni igralec iz Pliberka Luka Lesjak (meniskus) ali bivši sošolec in nogometaš DSG iz Sel Nicola Mak (križna vez). Želim vam vsem dobro in hitro okrevanje! Ob tem pa na koroških zelenicah opažam, da imajo trenerji sicer znanje o nogometnih elementih, primanjkuje pa razumevanja fiziologije nogometaša, kar bi bilo prav tako nujno vplesti v trening. To velja še posebej v vaških klubih in pri naraščaju, kjer je precej trenerjev še vedno brez licence. Tu vidim nalogo Avstrijske nogometne zveze (ÖFB), ki mora zahtevati, da mora vsak, ki trenira igralce – še posebej mlade – imeti licenco. Prav tako pa morajo na trenerskih tečajih trenerjem pokazati vsaj osnove fiziologije in jim približati pomen preventivnega treninga, da se zmanjša tveganje za hujše poškodbe.
Da bi nogometaši dobili kakšen koristen napotek, sem se vprašal: kako torej preventivno zmanjšati tveganje poškodbe v nogometu? Vprašal sem športnega znanstvenika WAC-akademije, kapetana Team Koroška Tonija Smrtnika za nasvet. Toni meni, da se je treba pravilno fizično pripraviti. To pomeni, da morajo biti treningi sestavljeni iz tekmovalnih elementov glede hitrosti in vztrajnosti. Vsi važni deli telesa morajo biti trenirani: stabilnost trupa in gležnjev, moč, gibljivost, hitrost in koordinacija. Polagam vsakemu nogometašu na srce, da vse to tudi upošteva!
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