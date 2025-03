Visokotehnološki barbarizem

Po terorističnem napadu v Beljaku je nemški politolog Peter Neumann v pogovoru za ZIB 2 spregovoril o »štirikratnem povečanju džihadistične propagande na socialnih omrežjih v nemško govorečem prostoru po 7. oktobru 2023«. Gre za datum napada palestinske islamistične organizacije Hamas na Izrael. V več kot leto dni trajajočem izraelskem bombardiranju Gaze je bila nato uničena praktično vsa infrastruktura tega največ-jega zapora na prostem, trpljenje Palestincev pa je prililo olja na ogenj raznim spletnim džihadistom ter islamističnim influencerjem. Radikalizacija posameznikov in skupin, širjenje sovraštva in ekstremističnih ideologij danes po besedah politologa Neumanna v bistveno večji meri kot še pred desetletjem poteka preko interneta. To širjenje sovraštva po spletu je bilo pred desetimi leti bolj ali manj sankcionirano s strani korporacij iz Silicijeve doline, medtem ko od Muskovega prevzema Twitterja dalje kontrole sovražnih vsebin na domnevno socialnih platformah padajo kot domine. Odpravljene so bile v imenu absolutne svobode govora, za kakršno se je v soboto, 15. februarja, pred zaprepadenim občinstvom Varnostne konference v Münchnu zavzel ameriški podpredsednik J. D. Vance. Istega dne se je po terorističnem napadu, v katerem je 23-letni azilant iz Sirije z nožem ubil 14-letnega Beljačana in bolj ali manj težko ranil pet mimoidočih, v črno zavil Beljak. Medtem ko so odpovedovali seje pustnih lož, se je v izjavah politikov, pa tudi javnosti v komentarjih pod spletnimi vestmi o terorističnem napadu v Beljaku že pridno brusilo verbalne nože. Da verbalnemu nasilju često sledi fizično nasilje, o tem govorijo tudi podatki o beljaškem morilcu, ki naj bi se v nekaj tednih radikaliziral na platformi Tik-Tok. Dobrodošli v krasni novi svet visokotehnološkega barbarizma in hibridnih vojn na spletu, v katerem fundamentalisti raznih ideoloških ozadij vedno najdejo algoritem, pripravljen širiti njihovo strupeno sporočilo.