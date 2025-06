V družini se slovenščina ali ohrani ali pa izgubi

Morda ste tudi vi v ponedeljek poslušali radijsko diskusijo z naslovom Zweisprachige Zukunft. Zastopniki koroških Slovencev – Valentin Inzko, Augustine Gasser in Bernard Sadovnik – deželni glavar Peter Kaiser, pedagog in ravnatelj Danilo Katz ter Ana Grilc iz dunajskega študentskega kluba so z glavnim urednikom deželnega studia ORF Bernhardom Biechejem razpravljali o položaju slovenske narodne skupnosti na Koroškem. (Oddaji lahko prisluhnete na spletu.) Veliko je bilo govora o pomanjkljivostih v izobraževalnem sistemu, o pomanjkanju dvojezičnih učiteljev ter o tem, da na Koroškem nimamo možnosti izobrazbe za dvojezične otroške vrtnarice. Vse to drži. Drži pa tudi to, kar mi je povedal mož, ki sem ga srečal v Podjuni: družina je tisti kraj, kjer se slovenščina ohrani – ali pa izgubi. V družini se ohranjajo tudi naša narečja – podjunščina, rožanščina in ziljščina. Ta narečni zaklad, jezik, ki smo ga mnogi slišali še pred knjižno slovenščino, za nas ne bo ohranila nobena izobraževalna ustanova. Le mi sami ga lahko ohranimo. V bistvu je stvar zelo preprosta: če želite, da se bo vaš otrok, vnuk ali nečak naučil slovenščine, govorite z njim slovensko – v domačem narečju – in vztrajajte. V naših rokah je. Oziroma – v naših ustih.