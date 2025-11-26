Upoštevajo te, če si aktiven in vztrajen

Danes lahko rečemo, da so se pričakovanja na žalost le deloma izpolnila. Nova Gorica je bila sicer aktivnejša kakor njena italijanska sestra, poleg tega tudi bolj informativna in odprta. Tako je med drugim omogočila koroški deželni vladi, da je postavila v bližini novogoriške železniške postaje paviljon, v katerem so obiskovalce bliže seznanili s pisateljico Ingeborg Bachmann. S posebnimi informativnimi tablami so informirali tudi o gospodarski dejavnosti slovenskih podjetij (t. i. mešana podjetja) na področjih, kjer živita slovenski manjšini na južnem Koroškem in v Italiji. Podobne odprtosti na italijanski strani ni bilo zaznati. Sicer je prometna služba stare Gorice z evropskimi denarji omogočila reden dnevni prevoz med Novo in staro Gorico, napovedi v avtobusu pa so bile izključno italijanske. Kot da bi hoteli signalizirati, da se mora pokoriti tudi evropski duh italijanskemu šovinizmu.