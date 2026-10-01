Učiteljica, osamljena?

Pred kratkim je pri založbi celovške Mohorjeve izšla izredno zanimiva, informativna ter skoraj 700 strani obsegujoča knjiga pod naslovom: »Med krukastim in kljukastim križem. Koroški Slovenci v času zgodnjega nacizma«. Avtorica znanstvene knjige je Marija Jurič Pahor. Rodila se je leta 1956 v Šmarjeti v Rožu, leta 1985 je na celovški univerzi diplomirala iz pedagogike in je leta 1998 na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani pridobila doktorat znanosti s področja sociologije. Od leta 1999 je zaposlena na ljubljanskem Inštitutu za narodnostna vprašanja, pred tem pa je skoraj deset let sodelovala s Slovenskim raziskovalnim inštitutom v Trstu. Bila je nosilka več avstrijskih in slovenskih ter sonosilka enega mednarodnega raziskovalnega projekta. Raziskovalno se težiščno ukvarja s tematskimi sklopi: manjšine, narod-identiteta-spol, transkulturnost, memorija in spomin v povezavi s fašizmom, nacizmom in masovnimi travmami. Pri tem se osredotoča na čezmejni prostor med Avstrijo, Italijo ter Slovenijo in je na te teme objavila številne znanstvene publikacije. Z drugimi besedami: gre za visoko kvalificirano znanstvenico z bogatim opusom.
Temu primerno je tudi njeno najnovejše znanstveno delo s težišči: položaj koroških Slovenk in Slovencev v obdobju pred anšlusom; strategija preživetja slovenske manjšine ob anšlusu ter obdobje, ko so prevzeli oblast nacisti. Avtorici je mdr. uspelo vgraditi avtobiografsko gradivo danes komajda še znanih osebnosti iz vrst slovenske narodne skupnosti. Zelo zanimivo je tudi poglavje: Koroški Slovenci ob terorju in nasilju nad Judi. Zame še posebej zanimivo ter v javnosti premalo znano je poglavje o odnosu koroško slovenskega političnega vodstva do avstrofašistične dikatature (1933-1938) ter o razhajanjih znotraj slovenskega političnega vodstva glede Dollfußove diktature. Prav tako o vlogi žensk v tem obdobju, med njimi Hartmanove Milke in Lienhardove Micke, ter poglavje o agiranju slovensko govorečih pučistov julija 1934.
Že samo zaradi teh poglavij (a ne samo zaradi njih) se splača brati to knjigo. Gre za znanstveno delo, ki je, čeprav obširno, znastveno in polno zanimivih informacij, lahko berljivo. Predvsem pa gre za knjigo, ki jo vsakemu, ki mu prihodnost slovenske narodne skupnosti ni deveta briga, zelo priporočamo. To velja še posebej za mladino, ki naj bi bila naša prihodnost in o kateri ne bi želel trditi, da bi veljale zanjo besede pisateljice Ingeborg Bachmann: »Zgodovina uči stalno, na žalost pa ne najde učencev.«
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