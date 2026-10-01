Učiteljica, osamljena?

Pred kratkim je pri založbi celovške Mohorjeve izšla izredno zanimiva, informativna ter skoraj 700 strani obsegujoča knjiga pod naslovom: »Med krukastim in kljukastim križem. Koroški Slovenci v času zgodnjega nacizma«. Avtorica znanstvene knjige je Marija Jurič Pahor. Rodila se je leta 1956 v Šmarjeti v Rožu, leta 1985 je na celovški univerzi diplomirala iz pedagogike in je leta 1998 na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani pridobila doktorat znanosti s področja sociologije. Od leta 1999 je zaposlena na ljubljanskem Inštitutu za narodnostna vprašanja, pred tem pa je skoraj deset let sodelovala s Slovenskim raziskovalnim inštitutom v Trstu. Bila je nosilka več avstrijskih in slovenskih ter sonosilka enega mednarodnega raziskovalnega projekta. Raziskovalno se težiščno ukvarja s tematskimi sklopi: manjšine, narod-identiteta-spol, transkulturnost, memorija in spomin v povezavi s fašizmom, nacizmom in masovnimi travmami. Pri tem se osredotoča na čezmejni prostor med Avstrijo, Italijo ter Slovenijo in je na te teme objavila številne znanstvene publikacije. Z drugimi besedami: gre za visoko kvalificirano znanstvenico z bogatim opusom.