So neposredne volitve NSKS še smiselne?  

Dobro se še spominjam, kakšna evforija je vladala, ko je NSKS leta 1995 izvedel prvič neposredne volitve. Odmev pri ljudeh je bil dokaj velik, vzdušje optimistično, udeležba povsem dobra. Več kot 4.500 volivk in volivcev je oddalo svoj glas, na prvi seji ZNP so bili navzoči zastopniki domala vseh parlamentarnih strank mlade Republike Slovenije, upanje neposredno izvoljenega vodstva NSKS, da bosta Avstrija in Republika Slovenija honorirali parlamentarni pristop NSKS, pa je bilo veliko. Toda kaj hitro se je izkazalo, da so bila ta pričakovanja nerealistična in da ne moreš pričakovati niti najmanjšega napredka, če politične organizacije niso usklajene.