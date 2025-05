Slovenska gimnazija praznuje

Odnos nemških dijakov, ki so dopoldne obiskovali gimnazijo v Lerchenfeldstraße, do dijakov Slovenske gimnazije ni bil zmeraj najboljši. To nam je povedal Gregor-Hori Metschina (glej stran 11), ki je bil leta 1963 med prvimi maturanti na šoli. Ko sem prišel na Slovensko gimnazijo, sem tudi sam doživel šovinizem nemškogovorečih sodržavljanov – verjetno prvič v življenju. Še dobro se spominjam sprevodnika v vlaku, ki je zmeraj, ko smo govorili slovensko, prišel in nas opozoril na to, da smo preglasni, čeprav nismo bili glasnejši od nemškogovorečih.