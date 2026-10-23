Slovenščina v Beljaku: več kot napis na tabli

Osebno menim, da so akcije, ki opozarjajo na pravice manjšine, zares pomembne, vendar se sprašujem, ali se ljudje s tem tudi približajo in kažejo večjo odprtost do jezika in narodne skupnosti. Odzivi na spletu so bili različni, predvsem negativni. Akcija je opozorila na problem, seveda pa ni pri vseh spodbudila več razumevanja. Sam opažam veliko vrednost v vztrajnem društvenem delu. V SPD Dobrač, ki je ravnokar praznovalo 120-letnico delovanja, sodelujejo tudi osebe, ki govorijo samo nemško ali pa se ravnokar učijo slovensko. Oni so igralci in pomočniki naše igralske skupine. Pritegnili smo jih z odprtostjo, s skupnostjo in dejavnostmi na različnih področjih, ne pa s pritiskom. Slovenščino so spoznavali skozi kulturo in predvsem skozi osebne odnose. Takšno povezovanje zahteva seveda čas in vztrajnost, vendar lahko gradi mostove med ljudmi.