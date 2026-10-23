Slovenščina v Beljaku: več kot napis na tabli

Nalepke z napisom »Beljak« na krajevnih tablah v Beljaku so znova odprle vprašanje dvojezičnosti na avstrijskem Koroškem. Zakaj slovenski napis na tabli še vedno povzroča toliko razprav in kakšno stanje ima slovenščina danes v mestu in okolici?
Aktivistka Julia von Hut je za akcijo izvedela od znanke. Pri lepljenju ni aktivno sodelovala, vendar podpira iniciativo Solidarität in Solidarnost. Ta želi opozoriti na neizpolnjene obveznosti iz 7. člena Avstrijske državne pogodbe, na dolgoletno izrivanje slovenščine in na potrebo po spoštovanju pravic slovenske narodne skupnosti. Akcija je potekala tudi kot odziv na nekdanje uničevanje slovenskih napisov na krajevnih tablah. Julia je iz nemško govorečega okolja in se že dve leti uči slovenščino. Znanje jezika razume kot dokaz spoštovanja do slovenske manjšine. V Beljaku slovenščino sliši predvsem med turisti, v vsakdanjem življenju pa je po njenem mnenju manj prisotna. Meni tudi, da sta slovenska zgodovina in kultura v mestu in tudi v šolskem pouku premalo vidni.
Osebno menim, da so akcije, ki opozarjajo na pravice manjšine, zares pomembne, vendar se sprašujem, ali se ljudje s tem tudi približajo in kažejo večjo odprtost do jezika in narodne skupnosti. Odzivi na spletu so bili različni, predvsem negativni. Akcija je opozorila na problem, seveda pa ni pri vseh spodbudila več razumevanja. Sam opažam veliko vrednost v vztrajnem društvenem delu. V SPD Dobrač, ki je ravnokar praznovalo 120-letnico delovanja, sodelujejo tudi osebe, ki govorijo samo nemško ali pa se ravnokar učijo slovensko. Oni so igralci in pomočniki naše igralske skupine. Pritegnili smo jih z odprtostjo, s skupnostjo in dejavnostmi na različnih področjih, ne pa s pritiskom. Slovenščino so spoznavali skozi kulturo in predvsem skozi osebne odnose. Takšno povezovanje zahteva seveda čas in vztrajnost, vendar lahko gradi mostove med ljudmi.
To ne pomeni, da so težave, na katere opozarjajo Julia in akcije, kakršna je Solidarität in Solidarnost, nepomembne. Mislim pa, da se moramo vprašati, kako doseči, da bodo ljudje slovenščino želeli spoznati in sprejeti. Če mene kdo sili, da bom nekaj počel, tega verjetno tudi ne bom naredil ali sprejel. Če pa jezik živimo in ga uporabljamo, s tem ustvarjamo dialog in se povezujemo z drugimi.
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